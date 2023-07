¿Qué pasará con los aviones de Viva y Ultra Air tras entrar en proceso de liquidación?

Viva Air y Ultra se encuentran en proceso de liquidación empresarial a manos de la Superintendencia de Sociedades para que las organizaciones puedan pagar sus deudas a los acreedores, a causa de que no pudieron continuar con sus operaciones.

El patrimonio será contando dentro de los acuerdos que se hagan en ambas partes y hace pensar en qué pasará con las aeronaves que tenía las aerolíneas cuando aún volaban.

Juan Felipe Reyes, abogado aeronáutico de Parra Rodríguez Abogados, explicó que Viva y Ultra no eran dueñas de sus aeronaves y que estas eran parte de organizaciones que arriendan aviones, por lo que, según Reyes, estos deben ser devueltos a sus dueños. Esto quiere decir que, las aeronaves no forman parte del patrimonio de las aerolíneas de bajo costo, por lo que no podrán ser utilizados como medio para pagar sus deudas en el proceso de liquidación.