La deriva del arte contemporáneo me supera. He dejado de atenderlo porque es un aburrimiento y un negocio escandaloso. Que se lo paguen entre ellos. Para mí no tiene nada que ver con el arte, que es la emoción”.

Óscar Tusquets,

Discípulo de Salvador Dalí, algunas de sus piezas más destacadas se encuentran en el MoMA de Nueva York o en el Georges Pompidou de París. Arquitecto, diseñador, pintor y escritor. A sus 80 años ha encontrado en la escritura una tardía y provechosa vocación. Publica Sin figuración, poca diversión. Diario El Mundo.