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hace 1 hora
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Celebramos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le esté devolviendo a sus accionistas, Comfama, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, una entidad que vela por el aseguramiento de 1,7 millones de antioqueños. Lo que no sabemos es cómo vamos a encontrar la entidad. Son casi tres años de intervención del gobierno Petro al estilo usurpador”.

Andrés Julián Rendón,

Gobernador de Antioquia, quien resaltó la decisión judicial que le devuelve a los antioqueños el manejo de la EPS Savia Salud.

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