Lo que se sabe sobre los disparos en la gala de la prensa con Trump: Sospechoso tenía escopeta, pistola y cuchillos

El presidente estadounidense, Donald Trump, y los demás asistentes a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en un hotel en Washington, fueron evacuados el sábado por la noche tras escucharse disparos.
“No es la primera vez en los últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar”, declaró Trump, aún vestido con esmoquin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después del incidente.
Guardias armados abrieron fuego contra el atacante, que irrumpió a través del control de seguridad justo fuera del salón de baile del hotel, donde estaban Trump, la primera dama Melania Trump, varios altos cargos del gobierno y cientos de invitados.