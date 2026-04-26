Lo que se sabe sobre los disparos en la gala de la prensa con Trump: Sospechoso tenía escopeta, pistola y cuchillos

El presidente estadounidense, Donald Trump, y los demás asistentes a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en un hotel en Washington, fueron evacuados el sábado por la noche tras escucharse disparos. “No es la primera vez en los últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar”, declaró Trump, aún vestido con esmoquin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después del incidente. Guardias armados abrieron fuego contra el atacante, que irrumpió a través del control de seguridad justo fuera del salón de baile del hotel, donde estaban Trump, la primera dama Melania Trump, varios altos cargos del gobierno y cientos de invitados.

La gente se agachó debajo de las mesas en escenas caóticas, mientras equipos del Servicio Secreto irrumpían en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un acto de etiqueta que se celebra cada año en el hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense. Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo:

¿Qué ocurrió en el salón de la gala con Trump?

Se oyeron disparos después del discurso de bienvenida durante la cena de gala que tenía lugar en el hotel Hilton de Washington, según periodistas de la AFP y otros testigos. Equipos de seguridad, con las armas desenfundadas, tomaron posiciones en el escenario donde Donald Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente, JD Vance, y otros altos cargos, que fueron evacuados rápidamente. Cientos de invitados, vestidos de gala en el salón de baile, se refugiaron debajo de las mesas y, más tarde, se dirigieron al vestíbulo del hotel y luego al exterior. El evento fue suspendido. Las autoridades señalaron que ningún dignatario ni invitado resultó herido.

¿Cómo se desarrolló el tiroteo?

Según las autoridades, un “tirador solitario” forzó un control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a las puertas del salón de baile donde se celebraba la cena, hacia las 8:36 de la noche. Trump difundió en su plataforma Truth Social unas imágenes que parecen mostrar al sospechoso abalanzándose sobre el control antes de ser reducido por los agentes. “Iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos”, declaró a la prensa el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll. Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el sospechoso y “neutralizaron a este individuo”.

Un agente uniformado del Servicio Secreto recibió un impacto en el chaleco antibalas y fue trasladado al hospital, pero se encontraba en buen estado, precisó Carroll. El sospechoso no fue alcanzado por los disparos, pero fue llevado a un hospital para ser examinado. Está bajo custodia y debe comparecer el lunes ante un tribunal federal. En el lugar se encontraron un fusil y casquillos, indicó el director del FBI, Kash Patel, quien añadió que el Buró Federal de Investigación estaba tomando declaración a testigos en el marco de sus pesquisas.

¿Quién es el sospechoso del tiroteo?

Trump difundió fotos del detenido, sin camisa y esposado, boca abajo sobre una alfombra, en lo que parece ser el vestíbulo del Hilton. Las autoridades aún no han confirmado públicamente su identidad, pero según medios estadounidenses se trata de un hombre de 31 años, Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California. Un fotógrafo de la AFP vio a agentes del FBI frente a una vivienda de esa ciudad, tarde en la noche del sábado. El perfil de LinkedIn de “Cole Allen”, cuya foto parece corresponderse con la de las imágenes difundidas por Trump, lo presenta como ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos y profesor. Sobre la base de información preliminar, “creemos que era uno de los huéspedes del hotel”, declaró Carroll a los periodistas.

El detenido es considerado el único sospechoso en este caso. Actualmente pesan sobre él dos cargos: uso de un arma de fuego en la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa, precisó la fiscal federal, Jeanine Pirro. Podrían presentarse más cargos a medida que avance la investigación. “Mi impresión es que se trataba de un lobo solitario”, afirmó Trump, y agregó que aún no se ha establecido la motivación del sospechoso, pero que cree que está “enfermo”.

¿Hubo fallos de seguridad?

Han surgido interrogantes sobre el dispositivo de seguridad de la recepción y sobre cómo pudo introducirse un arma en el hotel.