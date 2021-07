“Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”.

PEDRO CASTILLO TERRONES

Ayer en Lima, al recibir la credencial que lo acredita oficialmente como presidente electo del Perú. Asumirá el cargo el miércoles de la semana entrante.