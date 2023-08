Por Juan Camilo Quintero M. - @JuanCquinteroM

Hace poco escribía sobre la degradación moral a la que llegó Ernesto Samper en su momento cuando se conoció que había recibido dinero del narcotráfico en su campaña, enviando un mensaje funesto de ‘todo se puede con tal de llegar’.

La semana pasada presenciamos el inicio de un nuevo capítulo que pensamos se había superado en Colombia, esto es, la declaración de Nicolás Petro sobre ingresos de dinero de narcotraficantes a la campaña de su papá. Qué enfermo se tiene que estar para repetir este horroroso capítulo de la historia de Colombia y, a la vez, ser capaz de robarle a su propio padre; que falta le hizo a Nicolás Petro un padre que lo educara, irónico.

Pero más allá de estos hechos tan complejos y vergonzosos para la política colombiana, e indignantes como sociedad, es momento no solamente de reflexionar sino también actuar consecuentemente hacia el futuro.

Es momento de despertar como sociedad, el futuro depende de nosotros, debemos salir del fatalismo en el que estamos, las elecciones de octubre van a ser determinantes y debemos elegir bien, estudiando a fondo los candidatos, denunciando malas prácticas y no votando por quienes han estado inmersos bajo sombras de corrupción. Es momento de elegir gente honorable y sin tacha.

Si las elecciones serán importantes, tal vez igual, o más relevante, será el papel de las instituciones y el empresariado. Las primeras, manteniendo su verticalidad a la hora de actuar frente a las investigaciones, con todas las garantías, y a la vez con el respaldo de la mayoría de los colombianos y empresarios, que a pesar de las dificultades siguen de pie, creyendo en Colombia, conscientes de que este golpe es pasajero y que no podemos bajar la guardia porque hoy más que nunca se necesita firmeza y convicción para seguir trabajando por Colombia.

Se buscan empresarios que se estén dispuestos a trabajar unidos alrededor de las instituciones y gremios, que es momento de alzar la voz unidos, que los colombianos hoy reclamamos liderazgos fuera de la política que causa vergüenza (lamentablemente son pocos en los que hoy se confía), que sean capaces de orientar y, junto con las instituciones, nos ayuden a salir de esta enorme confusión.

No es momento para titubeos, es momento para estar unidos y defender a Colombia de los corruptos, basta ya de tanto robo a los ciudadanos colombianos, basta ya de tanta indiferencia por lo público. O nos untamos o este país no será viable más temprano que tarde, esto no resiste un escándalo más.