Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Tiene razón la directora de la MOE (Misión de Observación Electoral de Colombia) en expresar su desacuerdo con la iniciativa de un sector de congresistas de aprobar un proyecto, coloquialmente conocido como de Transfuguismo Político, por el cual se autoriza a los congresistas a cambiar de partido, sin cumplir las normas hoy día existentes en el sentido de que deben renunciar al partido por el cual fueron electos con un año de antelación y dejando claro que las curules pertenecen a los partidos y no a los congresistas –como era la práctica en el pasado antes que la normatividad precisara las prohibiciones en ese sentido-. Estas normas que fueron modificadas por la reforma política de 2003 y otras disposiciones legales, apuntaban justamente a fortalecer un sistema de partidos políticos, que es fundamental en una democracia representativa, porque debemos aclarar que en una democracia representativa, como la nuestra, los cambios se hacen en el Congreso –no en ninguna otra parte- y con el aporte de los partidos políticos; por ello esa reforma y las disposiciones asociadas buscaban contribuir a fortalecer el sistema de partidos políticos.

Por supuesto, sabemos que hay dirigentes políticos poco amigos de la organización partidista, ni de ningún otro tipo y que se sienten muy cómodos con relaciones caudillistas, donde es el caudillo político el que toma las decisiones –los partidos o algo que se le parezca les interesa para unas elecciones y pare de contar-. También es verdad que el actual sistema de partidos políticos no funciona de manera adecuada –o mejor, no funciona- pero eso lo que plantea es la necesidad de una seria reforma política partidista que considero estamos en mora de que se promueva en el Congreso, no es con una ley como la del transfuguismo que le da es carta blanca a los congresistas a trastearse de partido, con su curul, cuando lo considere cuando sienta que sus jefes políticos pretenden establecer unas decisiones que no comparten; esto solamente debilita más a los partidos y por ello considero que es inconveniente que se apruebe un proyecto de ley con esas características. Ojalá, como lo han mencionado algunos líderes políticos, al parecer no están garantizados los votos para aprobar esa ley y esperaría que se hunda, pero insisto, eso no elimina la necesidad imperiosa de una reforma política seria, que la veo ya muy difícil en este año pre-electoral, pero que es una prioridad de este Congreso o del que lo suceda.

Tener un sistema de partidos políticos serio, plural, consolidado con normas internas democráticas y que funcionen de manera permanente es una necesidad fundamental de nuestra democracia. No se puede pensar en el viejo bipartidismo liberal-conservador de nuestra historia política, pero tampoco la atomización que vivimos en los años 90s, donde casi que cada dirigente político –o quién se creyera como tal- pretendía tener en el garaje de su casa su propio partido político, porque además nadie aceptaba someterse a una disciplina de partido, sino era él quien mandaba y eso lo vimos en los partidos de la izquierda, del centro y de la derecha política.