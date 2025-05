Por Alex Garzón* - opinion@elcolombiano.com.co

En 1998, Nicanor Restrepo Santamaría escribió una columna en la revista Dinero titulada La ética empresarial, donde propuso una visión profundamente transformadora: las empresas no deben concebirse como sistemas cerrados orientados exclusivamente al beneficio de sus accionistas, sino como actores integrados en un sistema mucho más amplio, con múltiples grupos de interés que las afectan y son afectados por ellas. En su propuesta, la empresa debía servir a la comunidad, generar valor económico, contribuir al desarrollo humano de sus integrantes, garantizar su permanencia y actuar éticamente como parte del tejido social.

Veintisiete años después, esa visión se ha vuelto una necesidad inaplazable. Hoy hablamos de sostenibilidad no solo como una agenda ambiental, sino como un enfoque integral que busca asegurar que las organizaciones puedan perdurar en el tiempo generando valor económico, social y ambiental. No se trata de un discurso decorativo, sino de una estrategia profunda y coherente para enfrentar los retos de un mundo complejo e interdependiente.

Para ello se requiere un tipo de liderazgo que convierta el propósito empresarial en una práctica viva. Un liderazgo de impacto que inspire a los accionistas, conecte la marca con sus acciones, implique a todos los colaboradores, y articule cada decisión con el sentido superior de su existencia. No se trata de tener un propósito bien redactado, sino de vivirlo con coherencia, transparencia y valentía, incluso cuando eso implique decisiones difíciles o renuncias estratégicas.

¿Por qué apostarle hoy a la sostenibilidad? Primero, por razones morales: las empresas no existen aisladas. No basta con capturar valor; deben generarlo de forma positiva y consciente. Segundo, por razones estratégicas: los riesgos derivados del cambio climático, los desastres naturales, la desigualdad social o los cambios regulatorios son cada vez más frecuentes e impactan directamente los modelos de negocio. Y tercero, porque la sostenibilidad abre nuevas oportunidades: medir y gestionar criterios ESG permite tomar decisiones más informadas y conectar con inversionistas y consumidores que valoran la coherencia, el impacto positivo y la transparencia.

Es importante subrayar que esto no implica desechar la filantropía o la responsabilidad social empresarial. En países como el nuestro, con profundas brechas sociales, estas siguen siendo valiosas y necesarias. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de algo más estructural: del modelo de negocio en su totalidad. La sostenibilidad transforma la manera en que se produce, se consume y se relaciona la empresa con su entorno.

Las empresas con liderazgo de impacto no solo sobrevivirán: marcarán el camino. Porque ya no se gana a pesar de la sostenibilidad, sino gracias a ella. Porque un propósito bien comprendido no se opone a la rentabilidad: la fortalece.

Ese fue el legado de Nicanor Restrepo: comprender que la ética y la empresa no son dimensiones separadas, sino mutuamente constitutivas. Hoy, más que nunca, se requiere ese tipo de liderazgo para construir empresas que no solo generen ingresos, sino también confianza, sentido y futuro compartido.

*Alex Garzón, director de In-sight (Eafit)