Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

A las dos de la madrugada todo un barrio se queda a oscuras en La Habana. Así, sin sobresaltos. ¿Cómo es posible? Pues porque ocurre todos los días desde hace años y ya nada sorprende al cubano de a pie, harto de las penurias, pero sin capacidad de respuesta ante las purgas cíclicas de un régimen torturador como pocos desde hace más de medio siglo. A las siete de la mañana, con suerte, la corriente volverá con la salida del sol, cuando ya no hace falta luz en un país sin apenas industria ni turismo ni casi de nada ya.

Y eso que la que fue la ciudad más hermosa del mundo no hace ni un siglo y medio -justo antes de la independencia, como Santa Marta señor Petro-, y que hoy es pura ruina, vive una situación mucho mejor que en el resto de la isla, donde se suceden jornadas con 20 horas de apagones. En La Habana tienen suerte, la media de los cortes de luz es de ocho horas y subiendo, en pleno verano tropical.

El régimen avisó desde mayo, con un promedio de cortes de 18 horas diarias, que el país tendría que prepararse para un verano difícil ante las «situaciones críticas» del sistema eléctrico.

La dictadura se queja de que por culpa de EE UU no puede importar piezas para sus viejas plantas de generación de la época soviética y por la falta de combustible, ahora que ni Venezuela ni Rusia ni México fían ya. Se desconoce de dónde iban a sacar las piezas necesarias para esas plantas en un mercado tan boyante como el de “repuestos soviéticos”, nótese la ironía.

Cálculos independientes estiman que el Sistema Eléctrico cubano (SEN) precisa de inversiones de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares estadounidenses, nada del otro mundo si hubiera libertad de inversión privada y unas normas donde se respetara el capital y no un régimen cleptocrático y corrupto comandado por “chorizos” profesionales.

Hace unos días, la isla registró apagones simultáneos en el 55% del país durante la tarde-noche, el horario de mayor consumo, muy cerca del récord del 57% del país a oscuras de febrero.

El zoquete a cargo del tinglado, un tal Miguel Díaz-Canel, dice que tiene un plan para levantar 92 parques solares, lo que se desconoce es de dónde va a sacar el dinero, como no sea regalando la isla a los chinos, la única opción que le queda.

Ese es el maravilloso paraíso socialista en el que llevan condenados los cubanos desde hace ya 66 años. Ya no se trata de que al menos cuatro generaciones se han visto ajusticiadas por protestar, privadas de libertad hasta el éxodo, sino de las calamidades y penurias que ha traído el castrismo. Y es que no hay una sola tiranía que derive en progreso, sea de izquierdas o derechas, porque un único cerebro al que todos aplauden no puede ser nunca más potente que el de miles de seres humanos libres tratando de avanzar, cada uno con sus capacidades y esfuerzo.

Y eso es lo que tendrían ustedes si Uribe no hubiera gobernado jamás Colombia: tiranía, hambre y apagones. Gracias a él, que no se olvide esto, gobierna hoy Gustavo Petro.