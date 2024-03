Por Amalia Londoño Duque - amalulduque@gmail.com

El lunes 26 de febrero, la profesora Ruth Gottesman, a sus 93 años, se paró al frente de los estudiantes de la Escuela de Medicina Albert Einstein, en el Bronx de Nueva York, como lo hizo tantas veces desde 1968, año en el que ingresó como docente e investigadora.

En lugar de ofrecer una clase, Ruth Gottesman anunció la donación de 1.000 millones de dólares a la universidad en la que trabajó por más de 50 años. Esa cifra es nada menos que un tercio de su patrimonio personal y familiar, construido gracias a su esfuerzo y el de su esposo, el banquero David Gottesman, fallecido en 2022.

Con estos recursos - que son alrededor de 3,68 billones de pesos (más de la mitad del presupuesto del departamento de Antioquia), esta escuela de Medicina podrá ofrecer matrícula gratuita por el resto de su existencia, permitiendo acercar a los mejores talentos a sus clases y no, como se dio por años, a los que tenían la capacidad para pagarlas (se estima que cada estudiante invertía, en promedio, 200 mil dólares - 800 millones de pesos - para estudiar en esta institución).

Gottesman no había terminado de dar el anuncio y el auditorio ya colapsaba en aplausos. ¿Y cómo no? Esta universidad está ubicada en el distrito menos salubre y más desigual de Nueva York. Además, según The New York Times, la mayoría de donaciones que se realizan a universidades en esa ciudad van a las ubicadas en Manhattan, el distrito más rico, como son las tradicionales New York University (NYU) y Columbia.

Pero la grandeza de Ruth Gottesman no termina ahí: la profesora no pidió que la universidad, sus auditorios o sus bloques cambiaran de nombre para homenajearla, sino que exigió que siguiera llamándose Albert Einstein, en honor al célebre físico alemán.

¿Por qué donar un tercio de su fortuna y no dejarla en manos de sus hijos y nietos? Gottesman cuenta que, antes de morir, su esposo - al referirse a la administración de su patrimonio - le dijo: “Haz lo que creas correcto con él”. Y esto fue lo que consideró correcto.

Más allá de lo inalcanzable que nos parezca la cifra (¡1.000 millones de dólares!), el caso de Ruth Gottesman debería ser un ejemplo para cientos de grandes empresarios y personajes de nuestro país.

¿Cuál de los grandes millonarios colombianos ha sido capaz de donar un tercio de su fortuna a causas sociales o educativas? Medellín, Antioquia y Colombia tienen un historial de filantropía y generosidad admirable, ¿pero alguno llegará a los niveles de esta profesora?

En nuestra región donan empresas y fundaciones, cosa que celebramos y que las reconoce ante muchas otras que no tienen ningún compromiso social, pero... ¿y las personas naturales?

Ojalá encontremos personajes como Ruth en nuestra región, las convocatorias de becas como la de Becas Talento en Eafit, por ejemplo, demuestran que son muchos los jóvenes talentosos que quieren estudiar y que tienen la excelencia académica para llegar a ser los mejores profesionales.