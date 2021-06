¿Árbol o musgo?

Por Lina María Múnera G.

muneralina66@gmail.com

Cuando la vida de una persona, sea joven o mayor, ha transcurrido de manera nómada, en algún momento escucha esa pregunta inevitable sobre el origen de sus raíces. André Gide, premio nobel de literatura en 1947, contestó: “pero por quién narices me toma usted, yo no soy un árbol. Yo no soy un árbol, no tengo raíces”. Es que quien siente el placer de descubrir el mundo y la sensación de libertad que produce el exponerse a otras culturas, consume sus días...