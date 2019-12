ARTIMAÑAS HISTÓRICAS

Sin pretender competir con Óscar Domínguez, ahí les va esta historia.

Violeta es una niña de 4 añitos, biznieta de mi cuñada Cecilia. Nació en la época de “todo es posible”. Un día le dijo a Cecilia:

--Titila, yo me quiero ir para Santa Marta a ver el mar y a nadar:

--Violeta, yo también quisiera ir, pero ahora no podemos. Respondió su bisabuela.

--Mira Titila, ya sé qué hacemos, nos vamos para el aeropuerto y desde allí llamamos a Rappi que nos manden un avión y nos vamos.

Ahora las cosas son más fáciles para mucha gente, las guerrillas y por supuesto las izquierdas, que se valen de aquellas para sus proyectos ambiciosos de poder, utilizan “todas las formas de lucha”. Formas de lucha que incluyen no combatir de frente, sino atacar cobardemente desde el monte al Ejército o atacar con bombas a patrullas movilizadas. Quemar camiones de carga y vehículos particulares de civiles desarmados mientras los guerrilleros comunistas se tapan las caras y armados hasta los dientes humillan a los ciudadanos que trabajan honestamente y pagan impuestos.

Las masacres de Bojayá y Machuca, perpetradas por la narcoguerrilla quedaron en la impunidad, mientras acusan al Esmad por proteger el derecho al trabajo y a la circulación de los ciudadanos. Pareciera que para los comunistas el derecho a la protesta incluye matar y golpear policías.

Ahora se inventaron otra “forma de lucha”, llamaron a Rappi y les abrieron las puertas de Caracol TV. Para tergiversar la historia calumniando a los héroes neogranadinos de la Independencia, poniendo en ridículo y mentirosamente las actuaciones de los militares y personajes colombianos, como José María Córdova y Francisco de Paula Santander en papeles contra la verdad histórica, mientras a Bolívar lo ensalzan como lo máximo en la guerra y en la cama.

No es cierto que Córdova intentara seducir a Manuelita Sáenz. Al contrario, fue ella quien trató de conquistar al joven general, entrándose a su camarote en el barco que los traía de regreso desde El Callao, Perú, hasta Buenaventura. Y si no hubiera sido por el manejo de las finanzas de Francisco de Paula Santander, no se hubiera ganado la independencia de Colombia ni la de Venezuela.

La Academia de Historia Militar, la Fundación Cordovista y la Academia Antioqueña de Historia, nos pronunciaremos en contra de estas mentiras de la “mentirobobela Bolívar” de Caracol.

Ñapa: El senador antioqueño por el Partido Liberal Julián Bedoya, es noticia en estos días por el título dudoso de abogado que le otorgó la prestigiosa Universidad de Medellín en un tiempo récord y con unas calificaciones altísimas como de joven prodigio, según un profesor universitario de derecho.

Las redes sociales han enfocado el problema hacia el rector y la presidenta de la Conciliatura, pero nosotros conocemos las mañas políticas del senador Bedoya, cuando se apoderó de la Contraloría Departamental, siendo la titular de ese ente fiscalizador Luz Helena Arango, que se prestó para llenar la Contraloría de candidatos del senador liberal, después de haber sido elegida por el Partido Conservador. Las universidades deben estar por fuera de la política. Todas merecen nuestro respeto y gratitud.