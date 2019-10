Claridad e información

En mi querido pueblo de Uramita me invitaron una vez a una riña de gallos. Soy muy malo para ese tipo de apuestas, pues no me gusta ver sangre.

Cuando los dos gallos estaban disputando el triunfo, le pregunté a mi amigo Alfredo Quintero:

- Don Alfredo, ¿cuál es el mejor gallo?

- El Blanco, don Raúl.

La aposté cinco mil pesos al Blanco y en tres minutos el Colorado lo mató.

- ¡Hombre, don Alfredo, ¿y no era el Blanco el bueno?

- ¡Ese era el bueno, es que el Colorado es un bandido!

Estamos llegando a la última semana antes de las elecciones y “nos ha tocado bailar con la más fea”, con nuestra campaña a la Gobernación de Antioquia, con nuestro candidato por el Partido Conservador, pero afortunadamente se nos informa que El COLOMBIANO publicará los proyectos y programas de gobierno del doctor Juan Camilo Restrepo Gómez. Esa decisión de este periódico nos pone en igualdad de condiciones a los otros candidatos, de quienes se ha difundido mucha información.

Los relacionistas públicos tenemos en nuestro código de ética que “el derecho a ser informado asiste a toda persona”. Y ese aparte del código de ética de la profesión que tiene como su “padre” a Ive Lee, debería ser practicada por los medios de comunicación y de obligatorio cumplimiento en todas las democracias del mundo.

En unas elecciones no se le puede pedir a un ciudadano que elija su representante ante una corporación pública, o para ejercer un cargo en el poder ejecutivo, si no se tiene igualdad de información y oportunidad de difusión de sus programas ante la comunidad electora. Para ello se requiere la cooperación de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Los ciudadanos tenemos el derecho a ser informados por los medios, para estar en capacidad de elegir libremente al mejor candidato o al más hábil para convencer de sus capacidades e intenciones.

Es, pues, una buena noticia para los ciudadanos de Colombia y Antioquia que El COLOMBIANO informará de todos los candidatos a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías. Todos los candidatos tendrán la oportunidad en esta última semana, de informar y anunciar publicitariamente sobre sus campañas, lo mismo que los candidatos a la Asamblea Departamental, los concejos y a las alcaldías.

Los antioqueños esperamos que los debates sean con altura y no una riña de gallos e insultos.

Ñapa: Mucha organización, mucha cultura musical en Santa Fe de Antioquia, en el cuadragésimo cuarto aniversario de Antioquia le Canta a Colombia. Clásicos de la música andina y folclórica de Colombia. Un coliseo lleno y satisfacción con la música presentada. El gobernador de Antioquia fue el gran patrocinador del evento con la FLA, Teleantioquia, el Idea, el Centro de Cultura con la doctora Isabel Cristina Carvajal.

La mejor noticia es que Luis Pérez Gutiérrez presentará un proyecto de ordenanza a nuestra Asamblea Departamental para dejar financiado ese evento cultural, para el futuro y con Santa Fe de Antioquia como escenario permanente.