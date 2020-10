Cosas que solo pueden definir los jueces

La responsabilidad penal de una persona no es asunto de opinión, ni materia de encuestas. La certeza al respecto no la dan, en un sistema democrático, sino los jueces. Así que no es plausible que los medios de comunicación, las firmas encuestadoras o las redes sociales se ocupen en indagar cuántos condenan o cuántos absuelven a alguien, con nombre propio, por la comisión de cierto y determinado delito. Solamente el juez o tribunal competente, administrando justicia a nombre del Estado colombiano,...