Por Daniel Duque Velásquez - @danielduquev

El control ciudadano no es cómodo para el poder. Lo demuestra la reacción de la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, ante las críticas al desfinanciamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SIATA). En lugar de responder con argumentos y transparencia, la directora optó por estigmatizar a quienes —con datos públicos en mano— hemos alertado sobre inconsistencias presupuestales y falta de información clara. Lo hizo, además, en Telemedellín, el canal público de la ciudad, que una vez más actúa como medio de propaganda del gobierno de turno, repitiendo exactamente lo que hacía la administración anterior y que en su momento fue duramente criticado por quienes hoy gobiernan.

Las primeras alertas sobre el desfinanciamiento del SIATA no vinieron de ningún político, sino de la Veeduría Todos por Medellín. Curiosamente, esa misma veeduría fue exaltada por muchos seguidores del alcalde Federico Gutiérrez durante sus campañas recientes, pese a que durante su paso por la administración (2016-2019) guardaron silencio ante decisiones cuestionables en temas como la calidad del aire y el manejo del canal público. Luego vino la era Quintero, donde los errores se multiplicaron y las estigmatizaciones se hicieron más burdas, pero la mayoría de los cercanos a Gutiérrez solo rompieron el silencio cuando se acercaban las elecciones. Con contadas excepciones —como la del entonces concejal Simón Molina, con quien trabajé hombro a hombro en varias denuncias—, la mayoría terminó repitiendo como loros lo que otros, desde los medios, las veedurías y la ciudadanía independiente, ya veníamos diciendo sin titubeos. Ahora que esas mismas voces vuelven a señalar irregularidades, el poder responde con ataques en lugar de argumentos.

El Área Metropolitana asegura que el presupuesto del SIATA en 2025 será de $34.000 millones. Si esa es la decisión, sería una gran noticia, pero no puede venderse como un acto espontáneo de voluntad política, sino como el resultado de la presión ciudadana que ha puesto el tema en la agenda pública. De hecho, ni el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) ni el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) contemplaban originalmente esa cifra. ¿Por qué no se presupuestó así desde el principio? ¿Por qué no se informó de manera clara y transparente desde el inicio del año?

El año pasado, el AMVA también había anunciado recursos para reparar el radar meteorológico —uno de los instrumentos más importantes del SIATA—, pero no lo hicieron. Ahora dicen que parte del nuevo presupuesto irá para ese mismo propósito. La pregunta es obligatoria: ¿será que esta vez sí lo arreglan, o volverán a dejarlo en una promesa vacía para repetir el anuncio en 2026?

Cuando se estigmatiza a quienes critican, cuando se esconde la información, cuando se usa el canal público para atacar a ciudadanos que hacen control social, no solo se falta al deber institucional, también se debilita la democracia local. Medellín no puede repetir el ciclo del abuso de poder mediático sin importar quién gobierne. La ciudadanía merece un SIATA fuerte, transparente y sostenido, pero también merece un canal público independiente y una administración que acepte críticas sin montar campañas de desprestigio.