Por Amalia Londoño Duque - amalulduque@gmail.com

Es muy triste que las palabras adquieran, aunque sea por épocas, connotaciones negativas así signifiquen lo contrario.

Nos pasa con las palabras que usan en publicidades y que ya solo recordamos por el producto que las relaciona o también pasa, por ejemplo, con las palabras de las que se apropian algunos políticos.

Algo así me pasa con la palabra liderazgo o cuando alguien habla del “líder”. Este país ha tenido una relación con esa palabra que no solo ha puesto en riesgo a quienes sí representan lo que significa, sino que también ha permitido que los que no tienen ningún mérito, se autodenominen así para que otros los vean superiores.

Hace poco en una conversación con unos amigos, uno de ellos dijo: “la vida es un sálvense quien pueda, no siempre habrá alguien que llegará a ayudar y tampoco siempre podemos ayudarles a los otros. No hay verdaderos líderes, todo el mundo está pensando en sí mismo”, concluyó.

Me hizo acordar de Byung Chul Han que en uno de sus libros dice que “la preocupación por la buena vida, que también incluye la vida como miembro de una comunidad, está cediendo cada vez más a la simple preocupación por la supervivencia”.

¿A quiénes benefician nuestros propósitos? ¿Nos sentimos parte de una comunidad? ¿Qué debería reconocer a un líder?

Si fuera por mis conversaciones cotidianas, pensaría que la velocidad con la que vivimos hoy, el temor, el diseño de las ciudades y la movilidad son cosas que nos separan. Hoy estamos hiperconectados y superdistanciados.

Por eso la pregunta por el liderazgo resulta tan difícil de resolver.

El cambio permanente y la incertidumbre han obligado a replantear esa palabra y hoy la respuesta sobre quién puede ser líder se acomoda más a quien enfrenta desafíos invitando a otros, colaborando con otros, potenciando el talento de otros.

Liderario es un programa de nueve meses de conversaciones y debates en el que intentábamos siempre llegar a consensos y encontrar puntos en común. Compartí con personas con las que posiblemente no me hubiera topado en mi vida cotidiana. Fue un espacio que propició el encuentro, que nos permitió discutir y en el que escuché opiniones muy distintas a las mías sobre temas como la salud, la seguridad, el urbanismo o la economía.

Terminé la experiencia reconciliándome con la palabra que me confundía, pero sobre todo, comprobando que solo puede haber liderazgo cuando existe comunidad.

Ese liderazgo que creemos que debemos asignarle a una sola persona tiene hoy más significado si se piensa como un grupo.

Pronto habrá convocatoria para una tercera cohorte y quería decir en voz alta que vale la pena ser parte. La voluntad de impulsar a otros y de propiciar encuentros inesperados es una decisión arriesgada, pero muy elocuente. No es que haya un grupo de gente diciendo quién es líder y quién no, es que hay un montón de gente que se está encontrando y esa conversación sí representa un liderazgo.