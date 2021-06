¡Es ahora, presidente!

Dicen que los columnistas nos repetimos, que escribimos una y otra vez la misma columna. De alguna manera es así. Las columnas evidencian las preocupaciones y obsesiones de quienes las escriben. En mi caso, reflejan mi convencimiento de que no hay sociedad civilizada sin autoridad, orden y seguridad. No basta con eso, estoy de acuerdo. Son condición necesaria pero no suficiente. Pero sin ellas solo hay caos, anarquía, barbarie.

Ahora, también es verdad que el ataque al presidente Duque y sus ministros...