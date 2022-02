El mes de febrero me inspira recuerdos gratos, que me infunden respeto desde niño. Este es el mes en el cual se abrían las escuelos y colegios, después de las vacaciones de diciembre y enero. Matrículas, compras de libros y cuadernos.

Mis primeros pantalones largos me los puse en febrero porque pasé de estudiar en Sopetrán, Escuela Luciano Carvalho, a 28 grados centígrados a la sombra, al Juniorato San Juan Eudes de San Pedro, a 9 grados bajo la ruana.

En febrero, llega EL COLOMBIANO a los 110 años de haber sido fundado por Francisco de Paula Pérez y de estar informando a sus lectores y orientando la opinión pública desde Antioquia y para el mundo.

Este mes celebramos los periodistas nuestro día clásico porque a un cubano, Manuel del Socorro Rodríguez, le dio por escoger febrero (como a Pacho Pérez) para fundar su periódico.

Hace poco recibí por las redes una entrevista que le hicieron a Juan Gossaín en la que le preguntan al veterano y admirado periodista costeño cuál libro considera como esencial, según su criterio. Juan respondió con su agradable regodeo caribeño destacando la importancia del libro en general, pero que la Biblia era el libro esencial, no solo por su valor espiritual y religioso, sino por su importancia cultural. Un libro escrito por muchos y en muchos siglos de la historia universal, inspirados por el Ser Supremo.

El entrevistado hace una mención que me parece importante resaltar en esta columna y es que pone a los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento de la Sagrada Biblia como un ejemplo para los periodistas. Dice Gossaín:

“Lucas, Mateo, Marcos y Juan son cuatro periodistas que se decidieron a contarnos lo que pasó en su tiempo con Jesús de Nazareth.

La resurrección de Lázaro es una maravilla contada por San Juan, sin adjetivos:

Ante una multitud de amigos de Martha y María y de Lázaro, Jesús les dijo: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Sin adjetivos, como: maravilloso, estruendoso, impresionante, nada. La pura verdad a secas”.

No sé qué tienen de malo los adjetivos para don Juan. Lo que sí creo yo es que sin periodistas y sin medios de comunicación, no existiría la historia. No tendríamos registros para conocer lo que ha pasado y sigue pasando a través de los tiempos y para orientarnos en nuestros comportamientos.

También debo advertir que, así como admiramos el periodismo profesional y valeroso de excelentes editorialistas, reporteros, cronistas y fotógrafos, hay otros que ofenden, infunden odios y empiezan guerras. Falsas noticias, calumnias, verdades a medias han sido y son peligros causados por estos malos profesionales del periodismo.

Ñapa: Como una carta de naipes cayeron en la última encuesta los punteros en la aspiración a la presidencia de Colombia: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes iban en los primeros puestos; en la última encuesta aparecen como ganadores: Federico Gutiérrez, primero, y Sergio Fajardo, segundo. Esto apenas empieza