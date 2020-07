Insolencia mentirosa

Vimos ayer un artículo escrito por el senador comunista Iván Cepeda Castro para Cuarto de Hora, una red virtual, en el que con una extrema osadía y utilizando datos falsos y mentirosos, no cita fuentes, solo sus propias palabras en sus debates de control político en el Senado, como si eso fuera de alguna credibilidad, pues todos sabemos que lo que digan los honorables senadores y parlamentarios, gozan de total inmunidad constitucional hasta para mentir.

Dice Cepeda que “los territorios de la Colombia rural han sido ‘olvidados’ por el Estado, que en ellos hay ‘ausencia’ de las instituciones estatales, y que el Estado colombiano es débil y no ha podido cumplir con su presencia en toda la geografía nacional”.

Este político de izquierda y defensor de los bandidos narcoguerrilleros habla en su escrito de la “ideología oficial”, respirando por la herida, pues sabe que el glorioso Ejército Nacional, la Armada, la Policía y los aviones de la FAC, son los que no han dejado que los terroristas farianos y los elenos acaben con los campesinos colombianos, para que el ICA, las CAR, las escuelitas rurales, puedan llevarles a las más apartadas regiones del campo, los servicios de Estado.

“Manda el cura en su parroquia/ Y el pastor en su rebaño/ Y Antonio José Restrepo/ en María Jesús Castaño”. Decía el famoso político y poeta antioqueño, para que cada uno respete los fueros ajenos, pero hasta eso fue interferido por este mentiroso senador, para citar al arzobispo de Cali, Darío Monsalve, “como la voz precisa y veraz, al hablar de la venganza genocida que se sigue practicando contra la paz y las comunidades de Colombia”.

Ese es el problema que se crea cuando un prelado de la Iglesia se mete a ayudar con su apoyo a la más cruel y destructiva organización criminal, la narcoguerrilla colombiana.

Dijo Lope de Vega en El Guante de Doña Blanca: “Que no hay tan diestra mentira, que no se venga a saber”. Y C.A. D’Houdetot: “La mentira no engaña sino a quien la dice”.

El insolente senador cae en su propia trampa al criticar, “las zonas de consolidación” y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que se dio en los gobiernos de Álvaro Uribe y de Andrés Pastrana con el Plan Colombia, dice él que “para perseguir líderes campesinos”, que en la realidad es la “erradicación de cultivos ilegales de coca”.

Ese es el quid del discurso de la izquierda. Les duele que se ataque el flagelo de la droga, que al final es el financiamiento de los grupos narcoguerrilleros, sean farianos o elenos. Por eso no quieren la ayuda de los militares americanos contra la coca. Pero nosotros sí la queremos.

Ñapa: Soy testigo presencial del respeto y cariño que el pueblo colombiano les tiene a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Asistí a los homenajes que se le hicieron al General Hernán Giraldo en Carepa y al coronel Germán Rojas Díaz en Apartadó. Los colombianos queremos y agradecemos a nuestros militares y policías.