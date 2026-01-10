De lo real a la realidad

Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Lo Que Pasa, a la que llegan los que hablan de lo real (lo existente, entendido o no) y la realidad (lo que hemos construido en ideas, objetos y administraciones), los que no admiten más que lo que piensan y así evitan saber más, los que hablan de geopolítica estableciendo que esto no es más que un Lebensraum (un espacio vital para el más fuerte), los que analizan el sentido de técnica y armamento (la esencia de la potencia política), los que evaden lo que pasa y creen que la historia no se repite, los que opinan que los sistemas lo sostienen hombres solos y no juntas que discuten intereses (de aquí tantas teorías de conspiración), los que se exacerban con la cultura del espectáculo y claman sangre (las revoluciones se popularizan así), los que motivan a las masas para que desahoguen sus frustraciones en torno a un solo hecho, los que se valen de la caja china (una caja dentro de otra y esta en otra, y sigue) para que salga primero el payaso y no se enteren del resto, los que tienen la fuerza y la aplican con uno débil para que haya cacareo en el gallinero, en fin, en esto de lo que pasa (donde hay de todo, desde clavos hasta dictadores capturados), las emociones valen, la realidad se distorsiona y lo real se ríe.

La historia, a la que le tienen tanto miedo porque analiza lo que pasó y por esto no varía, habla de emperadores y reyezuelos, de invasiones y sometimientos, de dioses que van de un sitio a otra cobrando por creer en ellos, de imperios que suben y caen (la caída dura muchos años), de vencedores que falsifican lo que hicieron y así se limpian, de luchas desmesuradas por recursos, de traiciones y de héroes. Y como en este proceso de apoderarse de lo del otro habría conciencia, para que no moleste, se falsifica lo posible (aparecen las invenciones verosímiles) o surgen los palimpsestos, como dice Umberto Eco.

La democracia, que sería una realidad, se construye con hechos y no con discursos, con competitividad en infraestructuras, fortalecimiento de empresas, educación que provea de más mundo y con una identidad que tenga claro la autosuficiencia y la compensación, el sitio donde se vive y la claridad de un destino. Pero la democracia también deja de existir (y esta también es una realidad) cuando es mera palabrería, burocracia, corrupción y fomento de la ignorancia. Y bueno, lo real se ríe: son más las realidades de papel que llega otro y las quema.

Acotación: la libertad es elegir a quien obedecer, leí en algún libro. Es una frase dura, pero se ajusta a lo que pasa. Si la masa es mayor, atrae a la menor, demostraba Isaac Newton. En lo real, la física enseña más que la palabrería política. Nada está solo: es movido, absorbido, transformado.