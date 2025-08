Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

El país está siendo invadido por comunistas con ánimo de lucro que llevan décadas buscando el poder, usando, y seguirán haciéndolo, “todas las formas de lucha”, incluidos secuestros, narcotráfico, alteración de elecciones, financiación de campañas de parte de delincuentes, y atentados: como el balístico a Miguel Uribe o judicial como el concretado contra Álvaro Uribe, a quien necesitan matar o meter a la cárcel.

En mi columna del 26/8/2019, “¿Y creyeron que no lo iban a perseguir”, advertí: “¿Usted cree que las Farc y sus aliados no iban a hacer nada en contra de quien derrumbó el mito que no podían ser vencidos y que no eran actores políticos sino solamente narcoterroristas?¿Usted cree que la clase política va a dejar libre a quien dejó el “mal ejemplo” para los políticos que deben trabajar, trabajar y trabajar?¿Usted cree que los medios y la mamertera de estrato alto capitalina y local que no podía ir a sus fincas porque los secuestraban, luego de que eso se había reducido gracias a la Seguridad Democrática, no iban a vengarse de quien les enrostró que su “comunismo con ánimo de lucro”, tan de moda en los cocteles de la social bacanería con aroma de cannabis, es solo un disfraz para intentar mitigar su sentimiento de culpa y que no los vean como unos abusadores de sus privilegios? ¿Usted cree que la academia ideologizada de los años 60´s y 70´s que vio fracasada la implantación de la revolución cubana en Colombia y hoy intenta desquitarse reviviendo sus fantasmas ideológicos envenenando jóvenes en los colegios y universidades, no se vengaría de quien demostró que la teoría de “las causas objetivas de la violencia” es igual a lo que sale expulsado de la parte sur de las vacas que miran al norte?¿Usted cree que muchos de los miembros de las cortes de este país al servicio de las Farc y de Santos, con sueldos y pensiones multimillonarias que pagamos todos, iban a respetar la ley y no van a retorcerla hasta lo impensable para meter a la cárcel a su peor enemigo?”

A principios del siglo el país iba rumbo a ser inviable, pero un patriota con menos del 3% de aprobación en las encuestas, interpretó las necesidades y urgencias de un país en manos de delincuentes y lo salvó; país que ahora la mamertera progresista se roba desde adentro del poder, aliada con narcoterroristas que fueron claves en las elecciones anteriores. Será una estupidez si Colombia no entiende que nuevamente está bajo “amenaza existencial”, y de no neutralizarse, se destruirá hasta el futuro de sus hijos. Es obligatorio que en 2026 elijamos a quien tenga, no de ahora o cuando las encuestas les den pistas de qué deben decir, claridad sobre la urgencia de tomar legales medidas enérgicas, porque cuando la enfermedad se agrava, la dosis de medicamentos no puede ser suave ni exenta de dolor.

La falta de carácter y el exceso de tibieza de quienes proponen como solución al “centro”, cosa que realmente no existe, y se creen moralmente superiores a quienes no tenemos dudas sobre cuáles son los principios básicos y la firmeza que sustenta la viabilidad de una sociedad con posibilidad de mejorar, es un error que no puede repetirse. Los “supuestos” centristas, como Fajardo o Claudia López, que no son ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario, califican a quienes no tienen grietas éticas ni son maleables moralmente como “polarizadores”. En mi columna del 19/10/2020, “La trampa de la falsa polarización del país”, dije: “Hacer ver la sensatez y responsabilidad como un “extremo”, fue la forma de vendernos la idea que, para terminar la confrontación, debíamos aceptar el falso e inmoral punto medio.”

¡Ya no más tibieza y complicidad disfrazada de prudencia! Elijamos a quien tenga madura claridad, dureza conceptual de principios y carácter; y en esta ocasión hay 4 mujeres que tienen los pantalones ausentes en los “ellos” del abanico.