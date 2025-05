Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

Una cuerda de seda puede tener más resistencia a la tracción que una de cáñamo o de nylon, incluso una de acero de igual peso, y adicionalmente si quisiera ahorcarse con ella tendría la ventaja que es tan suave que sería casi imperceptible en su cuello.

Así podrán ser para Colombia las consecuencias de la estupidez en que está empeñado quien desgobierna al país que, por dárselas de “antimperialista yanqui”, típica consigna de marxista con cerebro mal amoblado, quiere matricularnos en el grupo de víctimas silenciosas del proyecto chino llamado la “nueva ruta de la seda” o la “Iniciativa Franja y Ruta” (BRI en sus siglas en inglés).

La inclusión en ese proyecto geopolítico y geoeconómico chino es una trampa en la que caen los desesperados, muchos gobernantes corruptos y los que supuestamente por liberarse del control de una potencia, terminan esclavizados por otro “amo” que parecía ser una mejor opción, pero resulta al final ser mucho peor.

Abrirle las puertas a China es una pésima idea, así parezca una gran alternativa comercial, cuando no se consideran: las consecuencias destructivas que tendrá en el aparato productivo local, el costo total y la dependencia abrumadora que provoca, los beneficios que obtendrán los que compiten con usted por los mismos mercados y no se casan con los proyectos del Partido Comunista Chino (PCCh); y no se revisa o investiga la historia de los daños sufridos por otros países que en el pasado se dejaron cautivar por los cantos de sirena chinos.

El discurso mamerto de los abusos del sistema “yanqui” a quienes se involucran con sus instituciones, es solo palabrería porque por ignorancia y/o complicidad, no saben que las condiciones que impone China a quienes la adoptan como “salvadora”, son peores y más abusivas, y terminan haciendo ver a las instituciones “capitalistas” como bondadosas y generosas. Pero lo más grave de involucrarse con la BRI no son las trampas de la deuda que implica ni los abusivos términos de los préstamos, sino la pésima gestión de los riesgos de los proyectos, la peligrosa falta de atención en los detalles, en donde suelen estar agazapados los demonios, y la deficitaria cohesión entre las empresas y los bancos estatales chinos.

Si no creen lo que digo porque no soy un admirador del PCCh, consulten los graves problemas que ha tenido Sri Lanka cuando una parte de la clase política corrupta de ese país se casó con China y obtuvo grandes beneficios políticos e incrementos súbitos de sus cuentas bancarias. Averigüen si es falso que muchos dictadores africanos se han beneficiado económica y políticamente al ingresar a la ruta sedosa china. Y si creen que esos ejemplos no son válidos porque el Índico y África son otros universos, pregunten el costo que está pagando Ecuador cuando el comunista con ánimo de lucro y prófugo de la justicia de ese país, Rafael Correa, alentó la vinculación con China.

Por eso no sorprende que el alucinado marxista que nos desgobierna, esté anunciando la inclusión del país en este peligroso proyecto de China, una dictadura y un país con un futuro a mediano y largo plazo muy incierto. Es como apostarle todo al que será probablemente un caballo perdedor.