La incomodidad como ventaja competitiva del tejido empresarial

Por Ana María Osorio - opinion@elcolombiano.com.co

Durante décadas nos enseñaron que el crecimiento económico era una consecuencia natural de la estabilidad. Que los negocios se concretan cuando existe certeza, cuando los mercados son predecibles y cuando el camino está despejado. Sin embargo, la historia empresarial y la historia de los países parecen demostrar exactamente lo contrario.

Los grandes saltos de competitividad rara vez nacen en la comodidad. Surgen en momentos de tensión. Aparecen cuando las reglas cambian, cuando las industrias se transforman y cuando las organizaciones tienen que decidir entre resistirse al cambio o aprender a evolucionar.

Quizás por eso resulta tan relevante una de las reflexiones de James W. Keyes, uno de los líderes empresariales más reconocidos de Estados Unidos y ex CEO de Blockbuster. Después de décadas al frente de compañías globales, su conclusión es tan sencilla como desafiante. Todo el comercio comienza y termina con el cambio y el miedo a ese cambio es el principal enemigo de la innovación. Su afirmación llega en un momento en el que el Foro Económico Mundial advierte que el 43 % de los ejecutivos globales considera que hoy es más difícil hacer negocios que hace una década. La incertidumbre geopolítica, la irrupción de la inteligencia artificial y la velocidad con la que evolucionan los mercados han llevado a muchas organizaciones a una posición defensiva.

Pero las épocas de transformación siempre han favorecido a los países y las empresas capaces de adaptarse más rápido. Y esa puede ser una gran noticia para Colombia. Nuestro tejido empresarial se ha desarrollado en medio de la incertidumbre. Las compañías colombianas han aprendido a crecer enfrentando volatilidad, escasez y cambios permanentes. Hemos tenido que desarrollar una capacidad de adaptación que, durante años, interpretamos como una necesidad de supervivencia, cuando en realidad podría convertirse en una ventaja competitiva.

La inteligencia artificial elimina barreras que durante décadas parecían infranqueables. Hoy el acceso al conocimiento, a la tecnología y a los mercados es más democrático que nunca. La distancia entre una gran corporación y una startup es menor que hace veinte años. Las ideas viajan más rápido y las ventajas competitivas duran menos.

Medellín representa quizás uno de los mejores ejemplos de esta transformación. Según StartupBlink, la ciudad escaló 15 posiciones en el último año y hoy es reconocida como el ecosistema de startups de mayor crecimiento en Sudamérica. Más allá del ranking, lo que realmente importa es el mensaje que hay detrás. El crecimiento ocurre cuando una ciudad, un ecosistema y un tejido empresarial entienden que el futuro no se construye desde la comodidad, sino desde la capacidad de reinventarse.

También exige una nueva forma de entender los negocios. Durante mucho tiempo los grandes corporativos y los emprendedores se observaron desde orillas opuestas. Unos desconfiaban de la velocidad de los otros y otros subestimaban la experiencia de las organizaciones consolidadas. La próxima década exigirá algo diferente.

Esa convicción es precisamente la que inspira a Conexión Summit. Colombia no necesita esperar tiempos más fáciles para ser competitiva. Porque las grandes transformaciones nunca han comenzado en la comodidad. Y los países que liderarán el futuro no serán aquellos que esperen condiciones perfectas, sino aquellos que tengan la valentía de construirlas.