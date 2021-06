La mejor vacuna

Querido Gabriel,

Vacunaron a mi mamá. ¿Con qué vacuna? ¡Qué bueno! ¿Pero no se demoró un poco para su edad? Estaba muerta de miedo por las mentiras de las redes. Muerta es una palabra que no usaría para este caso, ¡más peligroso el coronavirus! He leído de buena fuente que son seguras, con los mismos riesgos bajos de muchos medicamentos comunes, como la aspirina. Pues yo casi no la convenzo y ahora estoy feliz. ¿Hablamos de vacunas, ahora que algunos erróneamente creen que la pandemia se fue? ¿Conversamos...