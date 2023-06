Por Julio González Villa - redaccionelcolombiano.com.co

Durante la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania decidió que sus submarinos debían atacar a cualquier tipo de embarcación con el fin de neutralizar el abastecimiento a sus rivales - Francia, Gran Bretaña - por el mar, los Estados Unidos de América, corriendo ya el año de 1917, con tres años de guerra encima, en boca de su Presidente Woodrow Wilson “entendió la decisión alemana como un ataque directo a la neutralidad de su país”. Ya había caído el zarismo. En la declaración de guerra a Alemania, discurso que pronunció el 6 de abril de 1917 en el Congreso, expresó: “El derecho es más precioso que la paz” (Gonzalo Redondo, La Consolidación de las Libertades, 1984)

En mi opinión esta frase de Wilson debe ser estudiada con profundidad dada la decisión de este gobierno de Gustavo Petro de la llamada “Paz Total” que lleva a tratar de convencer al pueblo de que hay que dialogar y concertar con todo tipo de bandidos (bandas barriales), narcotraficantes, guerrilleros, de manera que quienes salen beneficiados son los integrantes de estas bandas delicuenciales (Tom, Pesebre, Douglas, Sucesores de Oficina de Envigado, Pachelis, Terraza, Rastrojos, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Usugas, etc...).

En palabras de Ulpiano, aquel famoso jurista romano de los siglos II y III d.C, en la época de la dinastía de los emperadores Severos, el Derecho es darle a cada cual lo que le corresponde, por lo que hay que repetir lo que dijo Wilson: El Derecho es más precioso que la paz.

Precisamente sobre estas mismas premisas es que San Agustín (Siglo IV y V d.C.) defiende la guerra cuando es justa: “La filosofía política de San Agustín desemboca finalmente en una teoría de la guerra justa llamada a inspirar toda la doctrina cristiana posterior. Contra quienes, como Tertuliano y algunas sectas, pretendían fundar en la Sagrada Escritura un pacifismo absoluto, sostiene San Agustín la licitud del servicio de las armas y de la guerra, si ésta es justa; es decir, si no tiene otro fin que deshacer una iniuria.” (Rafael Domingo, Juristas Universales,, 2004)

No es entonces razonable, ni justo, ni lógico, que, quienes asesinaron, robaron, extorsionaron, violaron, secuestraron, aterrorizaron y chantajearon, firmen unos acuerdos, terminen de representantes a cuerpos colegiados, y humillen a sus víctimas, a la Justicia y al Derecho, bajo el manto de la impunidad violatoria de los conceptos del derecho y la justicia. El fin no justifica los medios.

No puede ser que quienes han trabajado y respetado la Ley, quienes obedecen a las autoridades, pagan impuestos y respetan a sus semejantes, vean que salen de las cárceles sus verdugos, dispuestos a ajustar cuentas con quienes los colocaron en su lugar.

No todo vale, y en Colombia se está volviendo una alcahuetería: la rendición de las guerrillas de los Llanos con Rojas Pinilla; los abusos denunciados por Álvaro Gómez Hurtado de las “Repúblicas Independientes” que dieron origen a las Farc; los diálogos de la Uribe con Belisario Betancur que resucitaron a Tirofijo; el asesinato de los Magistrados de las Cortes por el M19; los diálogos de La Catedral entre Pablo Escobar y César Gaviria; los diálogos de Maguncia con el Eln de Samper; los diálogos con el Epl; los segundos diálogos en “La Paz de Santos”. En fin, aquí a los únicos a los que no se les ayuda, se les indemniza, se les reconoce y no se les perdona nada, es a las víctimas. ¡Las verdaderas afectadas!

Repitamos con Wilson: “El Derecho es más precioso que la paz”