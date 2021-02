Liturgia y teatro

Ya estamos en cuaresma. El Miércoles de Ceniza, por el peligro real del contagio del coronavirus, la devocionalidad de una crucecita negra marcada con ceniza fue reemplazada por el ritual antiguo de esparcimiento de ceniza en la cabeza. Sobre la cabellera, símbolo de vanidad y de vida. Así se entiende mejor el “pulvis es et in pulverem reverteris”. Y se entiende también, me atrevo a decirlo, la teatralidad de la liturgia en ceremonias religiosas y en la práctica sacramental. Porque teatro y liturgia...