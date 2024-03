Por Paola Holguín - @PaolaHolguin

En la primera parte de su obra El libro de la risa y el olvido, el escritor Checo Milan Kundera relata una historia pintoresca. En febrero de 1948, el expresidente comunista de la otrora República Democrática de Checoslovaquia, Klement Gottwald, pronunció un discurso ante una multitud en la plaza de la Ciudad Vieja, en Praga, rodeado de sus camaradas, entre los que se encontraba Vladimir Clementis, quien le puso su sombrero en medio de la euforia del momento. El mitin quedó inmortalizado en una fotografía en la que se ve a ambos líderes comunistas, uno al lado del otro, y llegó a convertirse en ícono del régimen, apareciendo tanto en carteles de propaganda como en textos escolares y museos. Años después, con Gottwald en el poder, Clementis cayó en desgracia al ser acusado de traición, conspiración y “falta de estalinismo”, por lo que fue ejecutado. Entonces Gottwald dispuso borrar de la memoria colectiva a Clementis, para lo cual le hizo un retoque al icónico retrato, eliminándolo de éste, con lo que ya no aparecía junto a su antiguo y fiel camarada. Lo que no pudo eliminar de su propia cabeza fue el sombrero que su examigo le había compartido.

Casualmente, esta semana Petro y alias Iván Mordisco, protagonizaron lo que bien podría ser considerado una versión criolla del “sombrero de Clementis”. En una reunión con la comunidad de Tierralta (Córdoba), Petro calificó a ‘Mordisco’ de “traqueto vestido de revolucionario”. La respuesta de ‘Mordisco’ no se hizo esperar: “@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó”.

Este vergonzoso cruce de mensajes entre Petro y ‘Mordisco’ recuerda y confirma las denuncias de candidatos y de la comunidad durante la campaña presidencial de 2022, en el sentido de que grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las Farc dieron apoyo explícito a Gustavo Petro obligando a los ciudadanos a votar por él. Quedan en el aire varias inquietudes: ¿A qué hace referencia ‘Mordisco’ con el ‘apoyo’?, ¿a cambio de qué? Así las cosas, ¿cómo se explica que ‘Mordisco’ afirme que Petro los “traicionó”?

Esta nueva polémica se suma a la del financiamiento irregular de su campaña, que está suficientemente probado, y evoca una confesión de su propio hermano, Juan Fernando Petro: “El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe lo entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que, entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”.

Parece que, como en la historia contada por Kundera, Petro no podrá eliminar de la memoria los votos que obtuvo con apoyo desde las cárceles y de estructuras criminales. No podrá borrar el sombrero.