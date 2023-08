Por Rubén Darío Barrientos G. - opinion@elcolombiano.com.co

El presidente exhibe en todas sus alocuciones un lápiz amarillo y con borrador en la parte superior. Como el que usábamos en la escuela. Le da vueltas y lo pone a bailar. Ya hay estadísticas de cuántas veces por minuto lo golpea sobre la mesa. Analistas gestuales, aseveran que “es una conducta que delata nerviosismo”. Otros especialistas en la materia, sindican de inconveniente su uso, porque: (i) resta gestualidad, (ii) distrae la audiencia y (iii) crea adicción.

Ana María Quijano R., comunicadora social y experta en análisis de lenguaje no verbal, explica que “el presidente, juega con el lápiz todo el tiempo y, por ende, canaliza el temor cuando se ve expuesto en manipular algo con las manos. Muchas veces hace lo mismo, cuando se toca el pelo, se pasa la mano por la cara, por la oreja, por la nariz, por los ojos o por el cuello. Y es decidor lo que le genera a él, estar expuesto ante un auditorio.

Petro no se sienta, se desparrama y cree que su presentación ante una audiencia es correcta. Tiene ladeo de la cabeza, y fija la mirada al piso. En la boca, se ve cierta presión (porque lo que dice no le convence) y refleja la imposibilidad que tiene de mantener un contacto visual con su interlocutor, porque no es capaz de sostenerlo; es algo muy repetido y peligroso. Indica que no dice la verdad y que oculta algo. Cuando está de pie, introduce las manos en los bolsillos dado que no quiere dar la cara a la gente, lo que es señal de que no está cómodo”.

Los altisonantes, califican de simbólico el lápiz en manos de Petro. Con él entre los dedos, cree que amalgama verdad. Se apoya en que representa su función en el desarrollo de las ideas. No he podido descifrar si es Icolápiz, Faber Castell, Pelikan, o si es tipo HB, B o F, pero lo cierto es que el presidente ha ennoblecido el lápiz. Algunos piensan, que el lápiz es un acompañante pedagógico y que ejerce un poder alegórico. Vaya uno a saberlo.