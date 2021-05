¿Qué pasa en Colombia?

Por Alberto Velásquez Martínez

El Papa Francisco demuestra preocupación por los desórdenes que ocurren en Colombia. El periódico El País de España titula que “Colombia estalla, y su crisis no tiene precedentes”. La revista The Economist, una de las más influyentes del mundo, pronostica que el año entrante llegará el primer gobierno socialista a Colombia. Y el politólogo Fernando Cepeda especula que estará presidido por Petro, quien podría ganar en la primera vuelta. The New York Times pone a nuestra...