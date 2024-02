Por Aldo Civico - @acivico

Desde mi más temprana infancia, quedé cautivado por el encanto del telegrama: la habilidad de cruzar distancias con un mensaje en apenas un día era algo que rozaba la magia. Luego, el fax irrumpió en escena, portando consigo la promesa de transmitir cartas manuscritas a cualquier rincón del globo en cuestión de minutos. Con la llegada de los modems de tonos estridentes, el correo electrónico y el vasto universo de Internet a mediados de los noventa, el paradigma comunicativo sufrió una revolución total. Narrar esta saga tecnológica a mis sobrinos, quienes nacieron con una tablet en las manos, me otorga un aire de reliquia viviente en sus ojos. Pero siempre estuve fascinado con los progresos tecnológicos.

Las plataformas digitales están redefiniendo el tejido de nuestras interacciones sociales de maneras profundas. Basta considerar que, en 2021, más de la mitad de la población global, unos 4.3 mil millones de almas, tenía una cuenta personal en las redes sociales. Estas herramientas, junto con las nuevas tecnologías, están desmantelando las convenciones tradicionales en ámbitos tan diversos como la comunicación, la educación, la salud, la producción, el comercio y la prestación de servicios. Nos encontramos en una época en la que la tecnología progresa a ritmos más acelerados que nuestra propia capacidad de adaptación. El futuro, que se asoma en el horizonte cercano, demandará de nuestra conciencia humana una adaptabilidad sin precedentes ante las realidades forjadas por el auge tecnológico.

No obstante, este avance no está exento de riesgos. Las crónicas actuales nos advierten sobre los peligros de un uso indebido y antiético de las redes sociales. Esta semana, el Congreso de los Estados Unidos ha escrutado con lupa las principales plataformas digitales, examinando su potencial conversión en canales para la explotación sexual. El senador Lindsey Graham no dudó en enfrentar a Mark Zuckerberg, fundador de Meta, acusándolo de cargar con un peso de responsabilidad moral considerable. “Tienen sangre en sus manos”, dijo el senador. En un acto poco frecuente, Zuckerberg extendió una disculpa a las familias afectadas por delitos sexuales, reconociendo el dolor provocado por las lagunas en la seguridad digital. En Medellín, somos testigos de cómo se manipulan aplicaciones de citas para engañar a turistas extranjeros, despojarlos de sus bienes e incluso atentar contra sus vidas. Este modus operandi ha catapultado lamentablemente a la ciudad a los titulares internacionales de forma reciente.

La salvaguarda de los más vulnerables, en especial los menores de edad, se erige en un imperativo ineludible en este contexto. Las plataformas digitales deben perseverar en su inversión en tecnologías de seguridad, mientras que las fuerzas del orden deben integrar las herramientas más avanzadas en ciberseguridad. Sin embargo, la solución no reside meramente en la restricción y la regulación. Se impone un enfoque más integral, que eleve nuestra conciencia colectiva y cultive virtudes como la prudencia y la templanza. Debemos fomentar diálogos continuos que nos enriquezcan, nos hagan más conscientes y atentos, guiados por el amor y no por el temor. Al redescubrir nuestra humanidad en lugar de relacionarnos como objetos de consumo, estaremos mejor equipados para navegar y aprovechar las oportunidades que las redes nos ofrecen en la actualidad.