Por Rubén Darío Barrientos G. - opinion@elcolombiano.com.co

La semana pasada la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, prendió el debate cuando afirmó que “hay mujeres preparadas, con méritos y trayectoria suficientes para ser magistradas. No se trata de elegirlas únicamente por ser mujeres sino porque tienen las competencias, capacidades y calidades necesarias. Sin embargo, se sigue favoreciendo la elección de hombres”.

Vamos por partes: El Dane indica -en un reporte no muy antiguo- que Colombia tiene un total de 51,6 millones de habitantes, donde: 51,2 % son mujeres y 48,8 % son hombres. Se suma a ello que ningún estudio científico ha evidenciado, hasta hoy, que los hombres sean más inteligentes que las mujeres o que las mujeres sean más inteligentes que los hombres. Ninguna diferencia cerebral observada entre ambos sexos descalifica a la mujer o catapulta al hombre. Empero, vivimos en sociedades con predominio masculino y ese lastre tiene que proscribirse.

Precisamente, existe la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) que dispone que, al menos el 30 % de los cargos en los órganos de poder público, sean ocupados por mujeres. Es una normativa para derrotar al machismo habida cuenta de que fuerza a que al menos la tercera parte se incline por las damas. Y para garantizar una elección no masculina se acaba de componer, a guisa de ejemplo, una terna de puras mujeres para suceder a la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo. Es decir: mujer sí o sí.

No cabe duda de que la inteligencia, en todas sus formas, no tiene género. Lise Eliot, profesora de neurociencia en la Universidad Rosalind Franklin, analizó treinta años de investigación cerebral (en su mayoría resonancias) para demostrar que mujeres y hombres son iguales de inteligentes: No hay diferencias en sus cerebros En el tamaño sí hay un distingo: Los cerebros de los hombres son un tanto más grandes por una razón anatómica. Gráficamente diríamos que no hay hombres inteligentes y no hay mujeres inteligentes: Hay personas inteligentes.

Pero al igual que los individuos más altos no son más inteligentes que los más bajitos ni que las personas rubias son más inteligentes que las morenas, ex professo sí hay mujeres que subestiman su propia inteligencia y hay hombres que se creen más inteligentes, por lo que debemos promover la igualdad de oportunidades y la apreciación de las fortalezas únicas que cada persona aporta, independientemente de su identidad de género.

Diana Trujillo, caleña, ingeniera aeroespacial que lidera la misión de la NASA encargada del brazo robótico explorador de la misión en Marte y Bonnie Prado, chocoana, ingeniera astrodinámica, investigadora de cómo se puede llegar en menos tiempo a puntos del espacio -como la Luna y Marte- son un par de ejemplos femeninos de inteligencia superior. Baste decir que Marilyn vos Savant, americana, fue considerada la mujer más inteligente del mundo: 228 de cuociente intelectual. Y como ellas, así mismo, hay hombres portentosos en inteligencia.

En los estudios de género se denomina «techo de cristal» (glass ceiling) a la limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones. Por supuesto que las expectativas sociales, la educación y las oportunidades crean influjo en cómo se manifiestan las habilidades cognitivas de hombres y mujeres, que es un asunto bien diferente. Un artículo intitulado “El cerebro no tiene sexo, tu inteligencia tampoco”, publicado en una revista de la Universidad Autónoma de México, es la puntilla. Me sumo a ello: ¡La inteligencia no tiene sexo!