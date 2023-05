Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Polarización, a la que llegan los que insultan como robots (sin pensar) y los retóricos que todo lo enredan, los que aseguran revoluciones y amenazan con rebeliones, los que manipulan información fragmentando los hechos, los que deliran en medio de fiebres ideológicas y alientan su neurosis, los que no saben dónde están y opinan, los que mienten de manera consecutiva y sus errores se los achacan a otros, los resentidos que buscan que su odio se vuelva colectivo, los que viven del desorden y si hay orden se alarman, los que analizan para legitimar sus prejuicios, los asustados (que son la mayoría) que ya evitan las noticias para poder trabajar, estudiar y conservar sus amigos. Y a esta fila de gente mordida por el diablo, que no hace propuestas racionales y todo es palabrería y fantasía guerrera, se pegan los codiciosos, los que se quieren enriquecer con la situación (encareciendo las cosas por encima de la inflación) y los predicadores reclama diezmos y creen más en el dinero que en la divinidad con la que supuestamente salvan. Y la película sigue, con cortes inesperados.

En este oficio de destruir países (en el que las redes son su quinta columna), se involucran todo tipo de personajes, unos posando de héroes pues ya tienen un enemigo malo (Zelenski, por ejemplo) y otros ejerciendo de salvadores (ayudan con armas y a través de mercenarios disparan), algunos generando exclusiones (la generación de cristal, que odia al que se le opone) y esos que se las dan de intelectuales atacando todo aquello que no es de su gusto, pero que no proponen nada en términos económicos, ecológicos, de convivencia social y de uso de la ciencia. Todos están en guerra y mienten, hablan de censura si les cancelan una charla o de expulsiones del país (con carácter político) si no les permiten entrar donde no estaban invitados. Y mientras tanto, los países destruyéndose.

El primer elemento que comienza a destruir un país es la información tendenciosa que tiende a dañar la confianza entre la gente, fomenta odios, señala sin pruebas, pone por encima a famosos desmesurados y crea resentimientos. Y esta información de mala leche es peor cuando afecta la economía mal interpretando los acontecimientos, hace prospectivas con intereses políticos, habla de lo que no ha pasado y evade aquello que permitiría un respiro. Y en esta destrucción, que se inicia con fragmentos alterados que se van uniendo hasta crear una monstruosidad, aparece el pesimismo, los trabajos se hacen mal, se cría la anarquía (lo que incluye justicias personalizadas) y solo importa el momento y el yo. Y bueno, entramos en un videojuego donde se destruye a gusto.

Acotación: este asunto de países en proceso de destrucción, que ya son muchos y el mapa hiede, tiene una solución: regresar a la verdad, así moleste. Y construir a partir de ahí.