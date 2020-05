Nos contaba don Emilio Bedoya, profesor y dirigente cafetero en Sopetrán, que un maestro de matemáticas para enseñar a multiplicar les preguntaba a sus alumnos:

--¿Cuánto es tres por siete? ¿Cuántas arepas te comes en el día Rodrigo?

--Tres, don Emilio: Desayuno, almuerzo y comida.

--Muy bien. ¿Y cuántas te comés en la semana, que son siete días?

--Pues en la semana me como la “canastrada”, maestro.

Pregunté por curiosidad cuáles movimientos políticos representados en el Congreso, votaron negativamente la ley para castigar a los violadores de niños y niñas con cadena perpetua, que ha sido aprobada en seis debates y está a punto de convertirse en ley. El resultado fue la “canastrada” de 22 votos negativos, que fueron de los siguientes partidos:

Farc, Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde, Decentes, Movimiento Alternativo Indígena y Social, CAS.

Eso quiere decir, (interpretación mía) que estos grupos políticos no quieren que en Colombia se castigue a los violadores de menores, sean del sexo que sean.

Se puede también deducir que el partido político de la Farc, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que no llegó al poder Legislativo por votos, sino por regalo del Acuerdo de Paz, no representa al pueblo colombiano porque no necesitaron el apoyo popular, no interpretan el querer de la gente, sino que representan a los narcoguerrilleros que los hicieron cabecillas y que además casi todos ellos fueron violadores de niños de ambos sexos, voten en contra de la ley de cadena perpetua, aunque a ellos ya no los cobijaría.

Pero todos los votos de los otros partidos como los de Alianza Verde de Sergio Fajardo, o el Polo Democrático del doctor Jorge Gómez y Gustavo Petro, los Decentes y el Movimiento Indígena, se solidaricen para no aprobar el castigo para los próximos violadores, lo interpretamos como una solidaridad con el mal.

¿Con qué objeto votan en contra de un castigo para un crimen atroz?

Mirando las sesiones virtuales de Senado y Cámara, le doy gracias a Dios que ya no me toca presenciarlas en el recinto. Escuchar a Roy Barreras y a Gustavo Petro atacar al Gobierno desde otra ala del gobierno, ellos que sí subieron por votos del pueblo ignorante. Prefiero creer que votaron por ellos por ignorar sus actos a creer que ese pueblo apoya lo que oyen en sus discursos.

Ñapa: Me gustaban las intervenciones del profesor Rodolfo Correa en el debate para elegir gobernador de Antioquia, me parecían muy lógicas sus explicaciones. No logró covencerme de votar por él, pero ahora que el gobernador Aníbal Gaviria lo nombró secretario de Agricultura está mostrando que es un verdadero genio para perseguir conservadores y enriquecer al Departamento. Su frase famosa “la pobreza es una condición mental” ha llevado a la Asamblea Departamental a darle poderes para que tanto la FLA, como la Secretaría del “genio Rodolfo”, cultiven marihuana en el departamento de Antioquia y así salgamos todos de la pobreza mental.