Aunque en Antioquia no es la primera causa de mortalidad, el cáncer de pulmón sí es responsable del mayor número de fallecimientos en todo el mundo. Esto ocurre, entre otros, porque más de la mitad de los casos se detectan en etapas avanzadas.

En nuestra región fallamos en varios elementos en los cuales vale la pena desarrollar las tareas pendientes, ya que se considera que es el departamento que presenta mayor proporción de casos de esta patología.

Más allá de las cifras, hay que trabajar en temas como la sensibilización en consumo de tabaco que sigue siendo un factor detonante de la enfermedad. Igualmente, el uso de los vapeadores, tan de moda entre los jóvenes, es una costumbre que encara varios peligros, ya que constituye el preámbulo a convertirse en fumadores, lo que sabemos que no trae nada positivo a la salud. Lejos de la “elegancia” que presumen quienes lo usan, es un hábito con notables riesgos para el bienestar.

De otra parte, un oncólogo antioqueño tiene retos diferentes a uno de Cali o de Bogotá en términos de manejo de tiempos para la confirmación de todo aquello que se necesita para iniciar un tratamiento contra el cáncer de pulmón, como el perfil mutacional carácterístico, tan importante para la toma de decisiones.

Como oncólogo pienso que cualquier cosa que permita detectar más temprano un paciente se traduce en supervivencia porque esa es en realidad la mejor forma de curar el cáncer de pulmón. Detectar lo pequeño y operarlo; si eso no se logra, la probabilidad de control a largo plazo se ve disminuida.

La mayoría de los pacientes llegan con enfermedad metastásica. El problema no es solo la demora en el diagnóstico en los pacientes no curables. Es fundamental que los pacientes potencialmente curables puedan ser evaluados para establecer el grado de extensión de una manera que sea menos invasiva, con tecnologías que no han llegado a Antioquia. En este sentido tenemos brechas al compararnos con Bogotá o Cali que vale la pena cerrar.

Considero igualmente importante el uso de las pruebas moleculares que son esenciales para el tratamiento en etapas avanzadas. Ha habido una revolución en el tratamiento del cáncer de pulmón metastásico que hace que mucho de los pacientes que antes morían muy rápidamente, ahora tengan una mayor expectativa de vida e incluso que algunos sean largos sobrevivientes.

Debemos integrar los recursos existentes para que los procesos no sigan siendo que cada quien trabaje como una rueda suelta haciendo lo suyo, sin comunicarse con otros. Se trata más bien de generar rutas en las que todo el manejo sea más estructurado, aplicando modelos donde el abordaje sea sistemático, basados en juntas multidisciplinarias de decisión como lo amerita una enfermedad que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cobró 1.800.000 vidas en el año 2020.

*Hematólogo y oncólogo de la universidad de Miami, experto en cáncer de pulmón. .