Por Juan Carlos Mora - opinion@elcolombiano.com.co

Por muchos años existió en Colombia una estructura jerárquica y desigual, herencia del colonialismo, que marcó la historia del país en el siglo XIX y buena parte del XX. La relación entre Estado, Iglesia y empresas, que el escritor, político y periodista José María Samper describió como el triunvirato parroquial, incidió en un bajo desarrollo de la ciencia, la tecnología y el bienestar social de los colombianos.

La realidad hoy es otra. La nueva estructura, que permite la articulación entre la empresa, el gobierno y la academia, ha hecho tangibles los resultados positivos en temas de impacto sobre la sociedad.

En Antioquia, un claro ejemplo de la asociación entre estas tres partes es el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) que por estos días cumple 20 años y que, desde su nacimiento, fijó como propósito articular los esfuerzos de líderes empresariales y gremiales con los de las administraciones locales y regionales, sumando el conocimiento de las principales instituciones de educación superior en Antioquia.

Así, el CUEE ha logrado, de manera exitosa, articular el avance del ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, con un objetivo claro: mantener alineada la estrategia con foco en el crecimiento económico y el bienestar social de la región.

Vale mencionar que fue la Universidad de Antioquia, la que en el año 2003, buscando hacer más sólidas las relaciones con los sectores sociales y productivos de la región y convencidos de que, por esta vía, la universidad realimentaría sus saberes y prácticas investigativas, decidió proyectarse de manera directa dando vida al CUEE con un trabajo basado en la credibilidad, la confianza y la articulación.

El CUEE no es un ente jurídico, no tiene presupuesto, no existe estructura jerárquica, es solo la confirmación de la magia que ocurre cuando se unen la voluntad y la confianza de los tres actores que están generando una visión conjunta de sociedad y que da sentido al rol determinante de la universidad y de la empresa con su mirada de largo plazo y del Estado que, independiente del ciclo político, sigue con la meta de trabajar por el bienestar de una región.

Mediciones de confianza como la más reciente publicada por Edelman Colombia, señalan que los colombianos creen que es nueve veces más probable tener resultados óptimos cuando las empresas, el gobierno y la academia trabajan de manera articulada, que cuando lo hacen por cuenta propia.

Y la evidencia lo demuestra: Ruta N y Tecnova, que se gestaron en el corazón del CUEE, son hoy organizaciones estructuradas con visión y propósito.

Aplaudo desde el corazón este legado de 20 años para nuestra región y, en calidad de presidente del Comité, mi compromiso es seguir impulsando todas las iniciativas posibles que nos permitan tener un punto de encuentro en el que los actores de la sociedad podrán seguir impulsando la competitividad de Antioquia y del país.