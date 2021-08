No he leído todos los documentos, que son bastantes. Me gusta el trabajo de la Misión de Internacionalización y temo que hay un riesgo alto de que quede en el aire y poco o nada se aplique en la práctica. Sigue un marco conceptual que recoge avances y estudios recientes y muy pertinentes para el momento. La internacionalización como medio para acceder a la tecnología moderna, aumentar la productividad y acelerar el crecimiento del PIB per cápita. Este marco sencillo permitió ordenar el trabajo y ahora permite asimilar sus resultados fácilmente. Tiene además un diagnóstico relativamente completo que, si bien caracteriza el escenario económico del país con suficiente precisión, también muestra la gran magnitud de los problemas por enfrentar y...