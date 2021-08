Llegó la hora de más apertura

Ex codirector de la junta directiva del Banco de la República

No he leído todos los documentos, que son bastantes. Me gusta el trabajo de la Misión de Internacionalización y temo que hay un riesgo alto de que quede en el aire y poco o nada se aplique en la práctica. Sigue un marco conceptual que recoge avances y estudios recientes y muy pertinentes para el momento....