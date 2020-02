Lo diría de una manera un poco brutal: a mí no me importa que me mienten la madre, lo que me choca es el modito. Usted puede hacer requisas, llevar la Policía y los perros antidrogas, pero dependerá del modo en que lo haga; es decir, si lo hace bien, con tacto, con cuidado.

Si lo hace mal, casi que cualquier cosa que haga va a chocar y a ser contraproducente. Y ello depende del entrenamiento, de la ambientación que se haga y de la socialización de las medidas.

Lo anterior significa, entonces, que no hay fórmulas únicas. Como secretario de Educación de Bogotá, con frecuencia debimos llevar la Policía a los colegios, para hacer controles y requisas donde teníamos noticia de venta y consumo de estupefacientes. En unos casos funcionaban esas medidas y en otros el trabajo participativo con los chicos del mismo colegio. Usábamos estrategias distintas, no hay una fórmula mejor que otra.

Si estas medidas se presentan como amigables, hasta los perros son bien vistos. Lo que cuenta es que se haga de buena manera. Si no, vienen las protestas de los alumnos, los padres o los profesores, porque se estigmatiza un colegio. Hay que analizar bien cada contexto. Hay sitios donde hay mafias que se quieren meter y otros donde incluso los mismos padres son agentes transmisores de esas adicciones u otros problemas de ilegalidad que hoy en día rodean los centros educativos.