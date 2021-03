El nuevo plan para intentar modernizar la Policía habla de incorporar elementos para la profesionalización de la carrera, de establecer un plan de incentivos económicos, priorizar el tema de los derechos humanos y la incorporación de tecnologías en la lucha contra la delincuencia. También contempla un nuevo diseño para los trajes que utilizan en el servicio; es decir, habrá ropa nueva.

Realmente es urgente una reforma a fondo para una institución que ha estado marcada por hechos de corrupción, de peleas internas por el poder, y de falta de herramientas efectivas para cumplir con su misión.

La reforma tiene que estar muy bien pensada para que pueda tocar los fondos y las entrañas de la institución. Se conoce que el nuevo director es una persona esforzada y con una trayectoria limpia, pero se requiere un grupo de apoyo externo de la más alta calidad, pues el rechazo al cambio no tardará en presentarse, tal como aparece en todas las instituciones en donde se quieren aplicar cambios drásticos.

Pero a su vez, dentro la institución no se aprecia la existencia del talento humano capacitado, para poder diseñar los cambios que se anuncian en esta nueva reforma y eso preocupa. Me temo que los directores del proceso no están dentro de la institución