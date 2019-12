En el Gobierno hay retroceso: se resiste a aceptar una negociación

“Hay un retroceso del Gobierno que ha planteado que se llame una mesa exploratoria; insistimos en que es una mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité alrededor de los 13 ejes planteados. El Gobierno tiene los 13 ejes y vamos a complementar.

Ratificamos la exigencia en materia de garantías para la movilización, cumplimos al país con movilizaciones en forma pacífica, y se respondió en muchos sitios con agresiones contra gente que estaba en la movilización”: Diógenes Orjuela, vocero del Comité Nacional del Paro.

***

“El Gobierno no está interesado en negociar. Prueba de esto son las iniciativas que se están aprobando de forma arbitraria y no representan el interés de la ciudadanía. No han querido escuchar lo que necesitan los colombianos. Si no más con los tres primeros puntos de los trece que tenemos, han dado una respuesta negativa, va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo”: Fabio Arias, directivo de la CGT.

***

“Se discutió el carácter y alcance de la mesa, pero el Gobierno no quiere definirla como mesa de negociación hasta que se especifiquen cuáles serán las exigencias, como por ejemplo la caída de la Reforma Tributaria”: Alex González, líder estudiantil que asiste a la mesa de conversaciones.