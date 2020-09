Hay mal uso sistemático de la Policía en este Gobierno

Hay mal uso sistemático de la policía de este gobierno, un uso equivocado e inapropiado de la policía que fue liberada de sus responsabilidades por el proceso de paz.

Ahora los tienen en una política condenada al fracaso. Hacer control de la protesta ciudadana es una tarea para la cual no están preparados. Nuestra policía es militar. Nuestros policías en su inmensa mayoría están preparados para la guerra contra los grandes carteles y organizaciones criminales al máximo nivel.

La Policía es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica con peligrosos infiltrados con vocación vándala y anarquista. Les aseguro que en ningún otro país del mundo se les dispara con armas de fuego a los manifestantes, aún en las peores dictaduras. Los policías que las controlan no deben llevar armas de fuego sino armas que detengan la violencia.

No sé quién tomó la peligrosa y absurda idea de que se debían controlar con policías militares que portan armas de fuego. No sé a quién se le ocurrió semejante desatino que produjo esa multitud de muertos y heridos. Esto no puede volver a ocurrir. Nos ha hecho ver como un país bárbaro.