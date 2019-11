HAY MANIFESTACIONES MÚLTIPLES CONTRA LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

Hay mucha convulsión en el mundo, hay múltiples movilizaciones pero no todas tienen la misma naturaleza. Aunque la mayoría de ellas tiene que ver con el fracaso absoluto de la globalización neoliberal. Lo que se impuso fue una forma de globalizar en la que se resolvió fue levantar la tasa de ganancia del gran capital, pero esas medidas se van agotando y cada vez tienen que acudir a medidas más drásticas contra el bienestar de los ciudadanos. Hay, pues, un malestar muy grande contra un fenómeno que más que globalización, fue de recolonización en la que los países han perdido soberanía y se ha perdido el ahorro nacional. En lo de Chile es evidente que hay una percepción de una sociedad más moderna y más desarrollada. Tienen una renta enorme que les da el cobre, y no han privatizado esa actividad, sigue siendo estatal. Pero esas rentas no se han traducido en bienestar ciudadano, tiene indicadores muy inquietantes de desigualdad.

Miremos el caso de Colombia, el ministro de Hacienda saca pecho con el crecimiento económico pero no puede explicar por qué no se genera más empleo. Yo estoy de acuerdo con las expresiones ciudadanas que exijan derechos. En Colombia debemos exigir generación de riqueza, pero para distribuir, y la generación de empleo. La sociedad debe movilizarse para exigir estas cosas.