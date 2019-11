La creación del ministerio es un punto de inicio, no de llegada

Afuera no nos están esperando ni nos dan ventajas, pero nos están observando. Los países no hacen ciencia porque son ricos, son ricos porque hacen ciencia. Hoy estamos en la IV revolución industrial, las anteriores no le pegaron a Colombia, tenemos zonas no interconectadas, la electricidad no le llegó a todo el país.

Esta nueva era tiene que llevarnos a los colombianos a la irrupción científica, tecnológica, cultural y mental. El Ministerio de CTeI es una gran apuesta de Estado, de sociedad, porque son muchos los puntos que convergen ahí.

El 16 de diciembre de 2018 fue un día histórico para Colombia porque todas sus instituciones políticas en el Congreso se pusieron de acuerdo y en un foro donde hay disenso hubo consenso, todas a una levantaron la mano y votaron sí por la creación del Ministerio. Por lo tanto, el 24 de enero de 2020 será otro día histórico porque por primera vez la ciencia tendrá un asiento permanente en el consejo de ministros. En la sociedad de la economía y la era del conocimiento, un mundo inminentemente competitivo, los países superaron las diferencias, de mano de la ciencia, la tecnología, la innovación, la disciplina, la educación y el amor propio. Estamos seguros que Colombia hará lo mismo desde la CTeI.