NINGÚN GOBERNANTE PUEDE SER TOLERANTE CON EL VANDALISMO CONTRA LA SOCIEDAD

Cuando aspiramos a la Presidencia, nunca salimos a vender soluciones milagrosas, ni mucho menos que llegaríamos con varitas mágicas, pero sí dijimos que íbamos a hacer frente a los problemas del país que envejecieron mal. Yo acepto que a mí se me exige mucho más que cualquier otro, no importa, que me exijan los colombianos a mí me motiva. Llevamos 15 meses, estamos trabajando todos los días por este país, hay muchos problemas que envejecieron mal por décadas, queremos enfrentarlos para que se resuelvan estructuralmente.

Y es ahí donde yo quiero decirles: la protesta social, pacífica es un derecho constitucional que no tiene discusión, pero el país no puede ser tolerante ni con el vandalismo ni con el pillaje. Tenemos retos sociales, claro, y los estamos enfrentando, pero ¿será a través de la violencia como se logra defender esas reclamaciones?. Todo el que quiera esgrimir sus opiniones en democracia lo puede hacer pacíficamente. Está muy bien hablar de los derechos y pedir que se protejan, pero también es muy importante la discusión de los deberes en nuestra sociedad. Y eso implica que mientras haya espacios deliberativos pacíficos, la democracia está para escuchar y para resolver, pero que quede claro: ningún gobernante podrá ser tolerante cuando se presentan casos de vandalismo contra la sociedad.