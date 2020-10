No hubo debate. No puede haberlo con este presidente. Si Donald Trump no ha respetado nunca la regla de juego, cómo iba a respetar la noche que acordaron los dos equipos electorales. Trump destruye todo lo que toca y no iba a ser excepción el primer debate entre los candidatos a la presidencia, hasta el punto de que este martes muchos se preguntaban si valía la pena repetir todavía dos veces más un espectáculo tan penoso, que en nada contribuye a prestigiar a Estados Unidos y a su sistema democrático....