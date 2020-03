Pico y placa debe ser de 24 horas, no se justifica parar carros particulares

No se justifica hacer pico y placa para particulares, hoy estos están parados y la crisis del aire del Aburrá se agudiza por agentes externos como los incendios forestales. Pico y placa por horas no impacta, debe ser todo el día. Desde 2005 la OMS dijo todo lo que debía hacerse para bajar la contaminación. Sin embargo, no se hizo la chatarrizaron de buses, los vehículos diesel aumentaron, seguimos sin control sobre volquetas, camiones y buses antiguos; los carros de pasajeros de placas blancas, grandes contaminadores, nadie los para y el Gobierno no declaró la edad de los carros, que no debe ser mayor de 15 años. El Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica del Aburrá trabaja con un inventario de emisiones desactualizado. Se hizo en 2013, fue entregado en 2015 y solo se aprobó en 2018. Es decir, las medidas se quedaron corticas. Entre 2013 y 2015 se disparó la compra de motos, al punto que duplicó el parque automotor y su incidencia en la contaminación. Con las estaciones del Siata en rojo es la salud de toda la población la que está amenazada, no solo los grupos sensibles. La contaminación afecta la parte respiratoria, cardiaca y cerebrovascular. El coronavirus también impacta el sistema respiratorio. Esto dificulta la recuperación de los pacientes