No voy a ser factor de crispación, de enfrentamiento o pugnacidad, ya hay muchos haciendo equivocadamente eso, para eso no me convoquen, yo voy a unir, a articular, a impulsar y a concertar. De ahí no me van a mover, porque son muchos los desafíos que tenemos por delante como para que perdamos tiempo en ciegas pugnacidades.

La eficiencia y la transparencia será nuestra carta de navegación. Voy a ser adversaria infatigable de los corruptos, aliada perseverante de los servidores que quieran acertar...