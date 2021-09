Preguntan los lectores

Beatriz López. ¿Aperturar?

Quiero preguntarle sobre el verbo “aperturar”: ¿sí es correcto su empleo?, ¿voy a “aperturar” una cuenta bancaria?

Beatriz, es un proceso propio del idioma. Aunque, acepto, yo digo y diré abrir. Así que en vez de decirte “es incorrecto”, prefiero que comentemos el fenómeno, uno que, por cierto, es muy fuerte ahora mismo, está de moda. El dicho fenómeno es este: verbo } sustantivo } verbo. Tenemos el viejo verbo abrir, que nos llegó del más viejo aún verbo latino aperîre (que también tiene relación con abril, mes en el cual se abre la naturaleza, mes primaveral en el norte. Nosotros, por fortuna divina, solo conocemos solazos y aguaceros). Iba en el verbo abrir. Desde abrir tenemos apertura (más parecida esta al verbo latino aperîre). Y, aquí viene la novedad, apertura ha producido a aperturar.

Al trío recibir-recepción-recepcionar le pasó lo mismo. Y otro tanto a revolver-revolución-revolucionar. Pero, pilas aquí, que una cosa es la guitarra y otra cosa es el violín. Hay una gran diferencia entre el tercer caso y los dos primeros: revolver y revolucionar no significan lo mismo, y, por tanto, ambos verbos hoy son necesarios para hablar. En tanto, recepcionar y recibir, abrir y aperturar significan lo mismo. Así las cosas, Beatriz y lectores, no necesitamos ni a recepcionar ni a aperturar. Pero cada hablante elige sus palabras, ahí están ellas. Más aún, es posible que aperturar termine significando exclusivamente “abrir una cuenta bancaria”.

Luis Fernando Vanegas. ¿Más mejor, mucho mejor?

Sé que es incorrecto decir “más mejor” o “más peor” (dos superlativos que por esto no aceptan graduación). ¿También será incorrecto “mucho mejor” o “mucho peor”?

Luis, algunos adjetivos no admiten grado porque están en el más alto, no hay nada más arriba (se llaman elativos). Si decimos muy excelente, lo excelente es lo máximo, así que no necesita del muy. Como bueno no es el grado máximo (no es adjetivo elativo), algo sí puede ser muy bueno o no tan bueno. Y si decimos poco excelente, pues incurrimos en una hermosa contradicción: si excelente es lo más, la perfección, ¿cómo lo más termina siendo poco? ¿Sí me hago entender?

Ahora, a mejor no le ocurre exactamente esto. Más mejor no funciona porque mejor ya tiene adentro la idea más. O sea, mejor es más bueno que, de más calidad que. Entonces, para ahora responderte después del carretazo, sí funciona con mucho. Puedo decir que algo es mucho mejor que otra cosa, que alguien es mucho peor que fulano.

Lo pillé en Facebook

“A la influencer y a Uribe los une algo: él es un experto en crear estados de opinión para conseguir sus propósitos; ella, en obrar ramplonamente en busca de ‘likes’”.

Vamos en orden:

1. Influencer es un extranjerismo (exactamente un anglicismo) crudo. Crudo quiere decir que está escrito en su lengua original (aunque podamos pronunciarla sin problema). La RAE propone p alabras castellanas: influyente, influenciador e influidor. La más usada, digo yo, es influenciador. Veremos cuál gana. Ah, influencer debe estar en cursiva.

2. Los likes. La RAE ha sugerido, fiel a su tarea, que lo digamos en español: “Me dieron tres ‘me gusta’” o “Me dieron tres megustas”. Sí, en una sola palabra.