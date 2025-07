Preguntan los lectores

Guillermo Cardona

Juan David, últimamente he leído que algunos columnistas de prestigio emplean la palabra encandelillar, y siempre entendí que el término correcto es encandilar.

Guillermo, las dos palabras son adecuadas en realidad. Tanto es así que están incluidas en el Diccionario de la lengua española y en el Diccionario de americanismos, ambos de las academias. Y son sinónimas, usos más, usos menos. Yo aquí, en el ámbito coloquial, callejero, siempre he escuchado encandelillar, aunque yo uso, creo, encandilar, pero ni sé por qué. A lo mejor alguien me lo corrigió, porque sí recuerdo que en la escuela nos decían es encandilar, no encandelillar. Encandilar parece venir de candela, candil. Encandelillar de candelilla. Ambas, cómo no, con el prefijo en- en su lugar debido.

Me has hecho pensar en el caso de reblujo. Aquí decimos reblujo, no sé si toda la vida, pero el Diccionario de la lengua española la ignora, no la recoge. Y sí recoge rebujo (que ya aparece en un texto del siglo XVII), con el verbo rebujar (que ya aparece en uno del siglo XVI). Reblujo está en el Diccionario de americanismo como una forma usada solamente en Colombia. No sé qué tan cierto sea. Y también incluye rebrujo, de nuevo con la marca colombiana. El Diccionario de la lengua española, y me perdonan que los maree con tal repetidera cansona, incluye reburujar, y ojo con la definición, que tenemos aquí una palabra clave: “Cubrir o revolver algo haciéndolo un burujón”. Un burujón, señores y señoras. Un burujón es un chichón (bulto en la cabeza) o una multitud de personas o cosas.

Pero nosotros decimos el reblujo, no sea tan reblujado, no rebluje la pieza...

Ocurren dos fenómenos aquí. Hay síncopa, es decir, nos tragamos sonidos de la mitad: de reburujo a reblujo. Y también epéntesis, que es lo contrario: adicionamos sonidos, como de rebujo a reblujo.

Roberto Trujillo

Relaciono a continuación algunas frases de uso común que, en mi opinión, son pleonasmos. (...) Naturalmente entiendo que son de uso común en ciertos sectores poblacionales, por diferentes razones de cultura, tradición, educación, ausencia de educación al respecto y otras más.

1. Yo opino personalmente que...: Opino que...

2. A mí me parece que...: Me parece que...

3. ¿A ti qué te parece...?: ¿Qué te parece?

4. Lo vi con mis propios ojos: Lo vi.

Roberto, aquí, efectivamente, tenemos que analizar el fenómeno de la redundancia. O, pleonasmo, como bien dices. Son la misma cosa en el fondo. La diferencia estriba en que pleonasmo está incluido dentro de las figuras retóricas. Da lo mismo en el acto.

1. Sí, realmente la opinión mía siempre es mía, personal. Mi opinión no puede ser impersonal, así se la robe a otro. Pero sí tenemos opiniones institucionales, corporativas, ojo.

2. Esta la usamos aquí bastante. Pero también usamos mucho me parece que... Obviamente, me parece es a mí...

3. Este caso es similar. Pero aquí no tenemos la costumbre de abusar, en buen sentido, del pronombre: nosotros preguntamos ¿qué te parece? o ¿cómo te parece? En otras regiones, muchas, suelen usar siempre el pronombre: ¿cómo te parece a ti?, ¿a ti cómo te parece?

4. De nuevo, claro, vemos con nuestros propios ojos. Pero en este caso tenemos la redundancia, pleonasmo, que sirve para darle énfasis, color, fuerza al mensaje.