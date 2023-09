Por Diego Londoño

El amor en la vida de John Lennon fue intenso. Repleto de aventuras, excesos, golpes, oscuridad y hastío. Ese hastío también tenía que ver con su trayectoria amorosa. Un matrimonio pasado que dejó a su hijo Julian Lennon, algunos amores fugaces y mediáticos, un rumor de experiencia homosexual con el manager de The Beatles y el matrimonio con la mujer más odiada del mundo de la música.

Cynthia Powell

Cynthia vio por primera vez a John Lennon en una clase de letras en la universidad. Él le dio un golpecito en la espalda y le dijo: “Hola, soy John”. Desde ese momento John quería la atención de la jovencita. Vestía diferente, e incluso dejó de usar los lentes por los que todos lo conocían. Ella, para llamar la atención, se pintó el pelo de rubio respondiendo a un comentario favorable del rubio capilar de Brigitte Bardot.

En el verano de 1958, luego de una fiesta de la universidad, Lennon invitó a Cynthia al pub Ye Cracke, y ella rechazó la invitación fingiendo estar ya comprometida esa noche con su expareja. Eso enfureció al Beatle, los celos llegaron transformados en palabras: “No te estoy pidiendo que te cases conmigo, o ¿si?” Ella igual fue a la fiesta sin él, se ignoraron toda la noche, hasta que el mismo Lennon la tomó de la mano y la convenció a ir a una habitación alquilada y fue allí que tuvieron relaciones sexuales por primera vez.

La relación aunque dejó a Julian, el primer hijo de la pareja, no funcionó. Los celos de Lennon, los viajes, la fama y también, la agresividad y golpizas que recibió Cynthia de parte de John, acabaron con todo. El final de este amor, en 1968, llegó por Yoko Ono. Cynthia vivió la humillación de que los recién enamorados se acostaran en la misma cama matrimonial.

Brian Epstein

Brian Epstein conoció a los Beatles el 9 de noviembre de 1961, esa fecha quedó marcada para la historia de la música porque en The Cavern Club, en Liverpool, se viviría el primer concierto de The Beatles. Esa noche, Epstein los vio, quedó cautivado no solo con su música y sus voces polifónicamente perfectas, sino con la belleza y actitud de Lennon.

Pero esa historia amorosa sucedió cuando Epstein invitó a Lennon a un viaje a Barcelona, la esposa de Lennon estaba en embarazo y el tiempo fue perfecto. Las vacaciones trajeron la confianza, los excesos y la cercanía.

“Estaba de vacaciones con Brian Epstein en España, donde corrió el rumor de que él y yo teníamos una aventura amorosa. Bueno, fue casi una aventura amorosa, pero no del todo. Nunca se consumó. Pero fue una relación bastante intensa. Fue mi primera experiencia con un homosexual que yo sabía que era homosexual. Él me lo había admitido. Pasamos unas vacaciones juntos porque Cyn estaba embarazada, me fui a España y hubo muchas anécdotas divertidas”. Todo esto se lo contó Lennon al periodista David Sheff en el libro All We Are Saying.

Lennon confesó que estaba fascinado con la idea de vivir y entender la cabeza y la manera en la que Epstein cazaba sus amoríos y sus momentos íntimos.

Por supuesto este viaje de dos amigos solos, generó un escándalo en los medios de comunicación, rumores que para Lennon se volvieron desagradables, además afectó su matrimonio con Cynthia.

John Lennon y Yoko Ono

Era noviembre de 1966 y el amor no explotó en forma de corazones y suspiros, tampoco de melodías melcochudas repletas de anhelos y deseos de más. El amor llegó en una envoltura de soledad porque Lennon estaba un poco hastiado de las mismas rutinas de siempre. Un matrimonio que era monótono, fiesta, conciertos, amigos y esa fama que ya lo perseguía por donde pasaba. Fotos, autógrafos y el peso en sus anteojos por ser uno de los artistas de rocanrol más famosos del planeta tierra. Las cosas con Cynthia no venían bien y la decisión del divorcio venía pronto.

Una noche recibió una invitación de su amigo John Dunbar, esposo de Marianne Faithfull y además propietario de una galería de arte en Londres, Indica Gallery. La invitación funcionó como una promesa para salir de la cotidianidad que lo tenía exhausto. La exposición era de Yoko Ono, una mujer que decían era muy buena en lo que hacía, con una muestra sorprendente y rebelde. En ella metía a gente en bolsas negras de basura y lo más importante, luego de la presentación, la fiesta siempre era memorable.

Al llegar a la galería su cabeza explotó en mil pedazos. Una pintura en el techo que solo contenía la palabra “Yes”, un tablero de ajedrez en el que todas las piezas y recuadros eran blancos, y demás rarezas, llamaron la atención del Beatle. Quiso buscar a la creadora de la obra y la encontró. Una mujer asiática, aparentemente más adulta que él y que además no sabía quién era Johnn Lennon y menos quienes eran The Beatles.

Ese encuentro generó chispas en el universo, y desde ese momento se empezó a construir una de las parejas más controversiales de las artes. Ambos empezaron siendo amantes, y se divorciaron de sus respectivas parejas a la misma vez, Yoko del productor de cine Anthony Cox, y John de Cynthia Lennon. Y ambos tenían hijos de la misma edad: Kyoko Chan Cox y Julian Lennon, ambos de tres años.

Se casaron en Gibraltar en el año 69. Encamados protestaron contra la guerra de Vietnam. Tuvieron un hijo, Sean Lennon. Catorce años de relación, una muerte dolorosa y una relación que ante las cámaras y el activismo era perfecta. Pero, al final de los días y de la existencia de Lennon, Yoko fue la mujer que acabó con la banda más grande del planeta.